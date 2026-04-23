Olga Tokarczuk, tytuł jeszcze nieznany, jesień 2026

– Piszę powieść, którą obiecałam sobie i moim dalszym i bliższym znajomym, ludziom, którzy mieszkają gdzieś nieopodal – mianowicie historię jednego z największych przesiedleń w historii Europy – powiedziała Olga Tokarczuk, laureatka literackiego Nobla, podczas Kongresu PEN w Krakowie, a książka ma się ukazać jesienią nakładem Wydawnictwa Literackiego. – Po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkam, na skutek porozumień rządów międzynarodowych Niemcy zostali wygnani z tych terenów do Niemiec, natomiast na teren Dolnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur przybyły wielomilionowe grupy ludzi z zupełnie innej kultury, innego języka. To byli między innymi też moi przodkowie. Ta historia jakimś cudem nie jest porządnie opowiedziana w literaturze polskiej i postanowiłam sobie, że zanim odejdę na emeryturę, to ją spróbuję opisać – mówiła pisarka w Krakowie.

Katarzyna Grochola, „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”, Wydawnictwo Literackie, premiera 25 marca

Judyta, którą pokochały tysiące czytelników, powróciła po 20 latach. A wraz z nią Adam, Tosia, Ula, Eksio. Są też nowi bohaterowie, wywołujący śmiech, łzy i kolejne 1000 powodów, by „próbować jeszcze raz”.

Wszyscy wiemy, że relacje z innymi ludźmi nie są łatwe. A najlepiej wie o tym Judyta. Książka odpowiada na pytanie, czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie? Czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona? Czy naprawdę z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu? Jak nie zwariować w tym wszystkim?

Grochola łączy humor z rodzinną opowieścią i nadzieją. Nawet z najtrudniejszej sytuacji może wyniknąć coś dobrego.

Radosław Romaniuk, „Nieskończona rozmowa. Nowosielski i Różewicz”, Państwowy Instytut Wydawniczy, premiera 16 kwietnia

Książka Radosława Romaniuka oparta jest na świadectwach i biografiach dwóch wielkich zaprzyjaźnionych twórców: malarza Jerzego Nowosielskiego i pisarza, poety, dramatopisarza Tadeusza Różewicza.

Opisuje ich przyjaźń i dialog toczony przez dzieła tych artystów. Co ciekawe, na fundamentalne pytania, zadawane w drugiej połowie XX wieku, obaj udzielali najczęściej odmiennych odpowiedzi. Podobnie jednak rozumieli zadanie artysty – jako próbę usprawiedliwienia swojego istnienia w epoce „po Auschwitz”.

Nowosielski dawał świadectwo wiary w metafizyczne korzenie świata i usiłował te połączenia odsłaniać w malarstwie religijnym i świeckim, projektach architektonicznych, eseistyce i rozmowach. Różewicz widział ludzką egzystencję jako „życie w dole”, próbował się tam urządzać i opowiedzieć o trudzie tego zadania.

Ewa Winnicka, „Greenpoint. Kroniki Małej Polski”, Wydawnictwo Czarne, premiera 15 kwietnia

Ewa Winnicka, „Greenpoint Kroniki Małej Polski", Wydawnictwo Czarne, premiera 29 kwietnia (nowe wydanie)

Ceniona autorka i reporterka przypomina legendę i współczesność nowojorskiego Greenpointu.

Dla Polaków to przedsionek Ameryki, do którego od ponad stu pięćdziesięciu lat przybywają Polacy w poszukiwaniu lepszego życia. Budują swoje kościoły, sklepy, kluby. Niektórzy dorobili się milionów, inni poszli na dno.

Książka Ewy Winnickiej (to poszerzone wydanie) jest pasjonującą kroniką polskiego zakątka Brooklynu, poczynając od XVII wieku, poprzez kolejne fale imigrantów, rewolucje i przełomy.

Autorka zajrzała do przytułków dla bezdomnych i eleganckich apartamentów. Spisała opowieści o miłości i nienawiści. Wzlotach i upadkach.

Sylwia Frołow, „Zagadka Gogol”, Marginesy, premiera 25 marca

Długo oczekiwana biografia Nikołaja Gogola, urodzonego w ukraińskiej rodzinie o polskich korzeniach, który w tragicznych okolicznościach, doprowadzających do upadku i śmierci, stał się na koniec piewcą Rosji i prawosławia, a także ich ofiarą.

W tej książce z Gogolem spotykają się Mickiewicz, Puszkin, Tołstoj i Dostojewski, a także ci, których nazwiska były na świeczniku życia literackiego Rosji, Ukrainy i Polski, ale kojarzona z nimi sława przygasła.

Otrzymaliśmy wstrząsającą opowieść o autorze „Rewizora” i „Martwych dusz”, celebrycie swoich czasów i postaci pełnej sprzeczności. Gogol potrafił być odstręczający i nadspodziewanie uroczy, w towarzystwie raz do rozpuku zabawny, raz uchodzący za gbura. Wieczny uciekinier tułający się po drogach Europy. Śmiech traktował jak lek na dopadający go znienacka strach przed życiem.

Choć od śmierci pisarza minęło ponad sto siedemdziesiąt lat, jego utwory wciąż grane są przez teatry na całym świecie, a książki wydawane w wielu językach. Zaś biografia pokazuje, dlaczego Rosja samodzierżawia i prawosławia zawsze musi być pułapką.

Wojciech Chmielarz, „Tam, gdzie zmrok zapada szybciej”, Marginesy, premiera 22 kwietnia

Najnowsza książka Chmielarza udowadnia, że „przeszłość nigdy nie odpuszcza, a nienawidzić potrafią nie tylko żywi”.

W zapomnianej mieścinie na Podkarpaciu ukrył się Szwed - ponury mechanik, który kocha stare samochody. W przeszłości zrobił zbyt wiele złych rzeczy, by mieć nadzieję na spokojne życie. Czuje, że prędzej czy później ktoś go odnajdzie, by dokonać zemsty.

Gdy w miasteczku pojawiają się obcy, a w tajemniczych okolicznościach zaczynają ginąć kolejne osoby, atmosfera się zagęszcza: wrogowie domagają się zapłaty, stare winy wracają, a wokół Szweda i jego pasierbicy Tamary dzieją się rzeczy, których nie sposób wyjaśnić.

Mówi się nawet o tym, że ludzie widują zjawy.

Marek Krajewski, „Droga krwi”, Znak, premiera 3 czerwca

Marek Krajewski, którego znamy z serii kryminałów o Wrocławiu, Lwowie i Kołobrzegu, proponuje pierwszy tom serii wałbrzyskiej. Jego topografię tworzą Wałbrzych, Jawor, Wrocław, Zamek Książ. Jak czytamy w zapowiedzi: „w krainie fałszywego złota namiętność i chciwość prowadzą do zbrodni”.

Rzecz zaczyna się od Galgenberg – to Wzgórze Szubieniczne w sercu Wałbrzycha. Przypadkowy przechodzień odkrywa zmasakrowane ciała dwojga kochanków o świcie. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto białego i czarnego złota?

Wśród bohaterów są młody psychiatra Herbert Anwaldt, zaczynający pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym, Frieda Bernhaus, lekarka zafascynowana Freudem, zaś z książęcej kopalni uciekają niebezpieczne więźniarki, a „Gang Wilczyc” szmugluje przez Góry Odrzańskie odurzający eter, usuwając każdego, kto stanie im na drodze. Strach się bać