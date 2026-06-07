Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach. Według relacji przekazanych TVN24 kierowca Hondy, wykorzystywanej do przewozu osób na aplikację, próbował zawrócić z niewłaściwego pasa ruchu. Uderzyło w nie Audi, które nadjeżdżało z dużą prędkością drogą wojewódzką nr 631. W wyniku zderzenia Audi wjechało w słup sygnalizacji i rozpadło się na części. Jeden z podróżujących pojazdem wypadł z niego, druga osoba została zakleszczona we wraku. Jedną z osób reanimowano na miejscu zdarzenia.

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Zginęły osoby podróżujące Audi

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że Audi podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwóch z nich zmarło mimo udzielonej pomocy medycznej po przewiezieniu do szpitala. Trzeci poszkodowany walczy o życie.

Do rozcięcia wraku, aby wydobyć poszkodowanych, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.

Rozbite fragmenty Audi znalazły się na przeciwnym pasie ruchu, uszkadzając trzy kolejne pojazdy: dwie Toyoty oraz Forda.

Hondę prowadził natomiast 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

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Na miejscu pięć zespołów ratownictwa i śmigłowiec LPR

Do wypadku skierowano pięć zastępów straży pożarnej, pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teren zabezpieczali policjanci, którzy prowadzili czynności związane z ustaleniem przebiegu zdarzenia.