Ścieżki kobiet i mężczyzn rozchodzą się stosunkowo wcześnie. Jak pokazuje w książce „Mężczyźni. O nierówności płci” dr Michał Gulczyński, różnice widoczne są już w szkole podstawowej, a zmierzone zostają na egzaminie ósmoklasisty: chłopcy osiągają niższe wyniki. Oni idą częściej do szkoły zawodowej i od razu do pracy, one – do liceum i na studia.
Rozdzieleniu ścieżek edukacyjnych towarzyszy rozdzielenie fizyczne: kobiety częściej migrują do większych ośrodków. Formowani w innych warunkach, rozdzielają się politycznie: kobiety chętniej sympatyzują z lewicą, mężczyźni z prawicą. Inne środowisko i jego przekaz to tylko początek. Resztę robią sieci społecznościowe i ich algorytmy. Karol i Karolina, jeśli spędzą odpowiednio dużo czasu na TikToku, X i Instagramie, szybko wpadną w środowiska skrajne: on w manosferę, ona – w lewicowy radykalizm.
