Tytuł obszernej powieści brzmi: „Świata jest za dużo”. Jak mówi noblistka, nowa powieść to jej „akt wiary w siłę życia”. Autorka przeczytała fragment książki podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej.

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Nowa powieść Olgi Tokarczuk to „najbardziej osobista książka” z dotychczasowych

„To powieść konstelacyjna i panoptykalna. Jest w niej wszystko, co w twórczości Olgi Tokarczuk budzi najwyższy podziw. A jednocześnie jest to książka najbardziej osobista z dotychczasowych. I najbardziej aktualna” – informuje Wydawnictwo Literackie.

Olga Tokarczuk przed rozpoczęciem czytania fragmentu powieści zwróciła uwagę, że okładka „Świata jest za dużo” nawiązuje do plakatów z lat 40. XX w. i w ten sposób odnosi się do treści książki.

Z bohaterami nowej powieści Tokarczuk wędrujemy po Lwowie, Drohobyczu i Buenos Aires

„Dolny Śląsk, Wrocław i Wałbrzych stają się w niej sceną jednego z największych w historii Europy eksperymentów społecznych. Autorka, opisując jego istotę, podąża jednak dalej, poza Ziemie Zachodnie. W tej barwnej, napisanej z niespotykanym rozmachem powieści wędrujemy wraz z bohaterami po Lwowie, Drohobyczu i Buenos Aires, wzdłuż Dniestru i Odry, przez góry i niziny, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu, i dzisiaj” – czytamy w przesłanej PAP zapowiedzi.

Olga Tokarczuk jest laureatką Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Decyzją Akademii Szwedzkiej otrzymała ją „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Dotychczasowe powieści Olgi Tokarczuk