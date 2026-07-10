21 tys. osób chce studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Zainteresowani dokonali ponad 38 tys. opłaconych zapisów – poinformowała w piątek uczelnia. Najbardziej oblegany jest kierunek lekarski – na jedno miejsce przypada ponad 22 kandydatów.

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Rekrutacja na UAM. Tyle miejsc przygotowano dla studentów

Czwartek był dla maturzystów ostatnim dniem rejestracji i zapisów na kierunki oraz specjalności studiów na UAM. W tegorocznej rekrutacji uczelnia przygotowała łącznie 15,7 tys. miejsc, w tym ponad 7,5 tys. na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM, prof. Joanna Wójcik oceniła, że tegoroczne wyniki pierwszego etapu rekrutacji potwierdzają, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozostaje jednym z najchętniej wybieranych ośrodków akademickich w Polsce.

„Wysokie zainteresowanie obserwujemy na kierunkach odpowiadających na współczesne wyzwania rynku pracy i globalne trendy, takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. To pokazuje, że młodzi ludzie szukają studiów, które pozwolą im rozwijać pasje, zdobywać kompetencje międzynarodowe i budować swoją przyszłą karierę w dynamicznie zmieniającym się świecie” – powiedziała.

Największa konkurencja na kierunku lekarskim

Najwięcej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wybrało psychologię – ponad 2,5 tys. osób opłaciło zapisy na ten kierunek. Ponad 2,1 tys. kandydatów opłaciło zapisy na prawo. Dużym zainteresowaniem cieszą się także filologia angielska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Na kierunek lekarski zgłosiło się i opłaciło zapisy ponad 1,3 tys. osób. To kierunek z najwyższą liczbą kandydatów przypadających na jedno miejsce – o każde miejsce ubiegają się ponad 22 osoby. Na psychologii o jedno miejsce stara się ponad 21 kandydatów.

Wśród kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem znalazły się także zarządzanie i prawo w biznesie oraz filologia angielsko-chińska (ponad 13 kandydatów z opłaconym zapisem na jedno miejsce), a także filologia koreańska i prawo (ponad 12 kandydatów z opłaconym zapisem na jedno miejsce).

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 20 lipca.