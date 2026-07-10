Obecnie żaden przepis nie zobowiązuje do posiadania apteczki w prywatnym aucie. Apteczki muszą mieć autobusy, taksówki, samochody ciężarowe do przewozu osób poza kabiną kierowcy, pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i do egzaminowania. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, wkrótce ma się to zmienić. Ministerstwo Infrastruktury pracuje bowiem nad przepisami, które wprowadzą obowiązek wyposażania pojazdów osobowych w apteczki pierwszej pomocy.

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Taką zmianę zawiera opublikowany właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Resort uzasadnia, że wprowadzenie do wyposażenia pojazdów osobowych apteczki doraźnej pomocy „zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu”. MI zaznacza przy tym, że już obecnie, pomimo braku nakazu posiadania apteczki w samochodzie osobowym, wielu kierowców wyposaża pojazd w taką apteczkę. „Działanie takie jest efektem podniesienia świadomości społecznej, co ma m.in. związek ze szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy w trakcie kursów na prawo jazdy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Apteczka obowiązkowa, ale tylko w nowym aucie

Branżowy portal brd24.pl zwraca uwagę, że mimo wprowadzenia obowiązku, prawie nikt z obecnych posiadaczy samochodu osobowego nie będzie musiał takiej apteczki posiadać. Zgodnie bowiem z projektem, wymóg ten będzie obejmował wyłącznie samochody rejestrowane w Polsce po raz pierwszy po 31 marca 2027 r. „To oznacza, że ponad 21 milionów zarejestrowanych dziś osobówek takiego wymogu spełniać nie będzie musiało. Dlaczego? Resort uznał, iż zakup apteczki kosztującej około 50 zł byłby nadmiernym obciążeniem dla właścicieli pojazdów” – pisze Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl i wskazuje na uzasadnienie projektu. Czytamy w nim, iż „regulacja ta będzie obejmowała pojazdy po raz pierwszy dopuszczane do ruchu drogowego i nie będzie skutkować koniecznością dodatkowego doposażania w apteczkę wielu milionów pojazdów dopuszczonych już w Polsce do ruchu drogowego, co mogłoby zostać uznane za nadmiarowe obciążenie wobec właścicieli od lat użytkujących swoje pojazdy”.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.