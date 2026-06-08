Ostateczne dane portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że Wrocław był w maju jedynym dużym miastem, w którym w ciągu miesiąca wzrosła średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań – z 15,3 tys. zł w kwietniu do 15,4 tys. zł w maju (o ok. 1 proc.). – Na wrocławski rynek trafiła duża pula mieszkań ze średnią ceną ok. 16,7 tys. zł za metr – tak skok średnich cen wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Na pozostałych rynkach ceny się stabilizowały – wahania w górę lub w dół były symboliczne.

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Jak się zmieniały ceny nowych mieszkań

W Warszawie średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o ok. 100 zł za metr, do 19,9 tys. zł. Ale od początku tego roku wzrosła już z niespełna 18,5 tys. zł – w kwietniu do niemal 20 tys. zł za mkw., czyli o 8 proc. A niewielka korekta w maju, jak tłumaczy Wielgo, to efekt zmiany struktury warszawskiej oferty. Na rynek trafiła duża pula mieszkań, także tych tańszych.

– Drugi miesiąc z rzędu stabilnie było także w Krakowie, a czwarty – w Trójmieście, gdzie średnie ceny symbolicznie wzrosły i wynoszą odpowiednio 17,2 tys. zł i 17,8 tys. zł za metr – podaje Wielgo. – W Poznaniu, po wcześniejszych niewielkich wzrostach, maj przyniósł lekką korektę do 14,2 tys. zł za metr. To ok. 100 zł za metr mniej niż miesiąc wcześniej.

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W Łodzi średnia cena nowych mieszkań utrzymuje się na poziomie ok. 11,6 tys. zł za metr. – Od początku roku praktycznie się nie zmienia – zauważa Marek Wielgo. Z kolei w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii deweloperzy oferują mieszkania średnio po ok. 11,2 tys. zł za mkw., a stabilizacja przeplata się tam z niewielkimi spadkami.

– W ujęciu rocznym widać wyraźne zróżnicowanie między rynkami – zaznacza Wielgo. W Warszawie średnia cena metra mieszkań deweloperskich jest o ok. 10 proc. wyższa niż przed rokiem, w Trójmieście i Poznaniu – o ok. 5–6 proc., we Wrocławiu – o ok. 4 proc., a w Krakowie – o ok. 3 proc. W Łodzi ceny są zaledwie o ok. 1 proc. wyższe niż w maju 2025 r., w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są zaś o 1 proc. niższe.

Góra gotowych niesprzedanych mieszkań

Marek Wielgo tłumaczy, że stabilizacja cen mieszkań jest w dużej mierze efektem rekordowo dużej podaży oraz rosnącego udziału w niej lokali gotowych. W niektórych metropoliach niesprzedane lokale na wybudowanych już osiedlach stanowią 20–30 proc. całej oferty.

– Mieszkania oddane do użytkowania lub takie, których oddanie nastąpi w najbliższych miesiącach, stanowią dziś nawet 40–50 proc. sprzedaży na rynku pierwotnym – zauważa Marek Wielgo.

Jak dodaje, ogranicza to presję na wzrost cen, szczególnie w miastach z nadpodażą, jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Deweloperzy próbują tam przyciągać klientów na różne sposoby, zapraszając np. do negocjacji cen.

– Nie zawsze przynosi to jednak oczekiwany efekt. W maju wzrost sprzedaży mieszkań odnotowaliśmy jedynie w Warszawie i Trójmieście – zaznacza Wielgo.

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Ekspert zauważa też, że majowe wyniki sprzedaży nowych mieszkań w większości miast były porównywalne lub nawet niższe od średniej miesięcznej z 2025 r. – Na tym tle wyróżnia się Warszawa, gdzie sprzedaż była o ok. 18 proc. wyższa od ubiegłorocznej średniej – wskazuje.

Gdzie deweloperzy jeszcze dosypują do oferty

Wielgo zwraca uwagę, że deweloperzy dostosowują strategie do lokalnej sytuacji – poziomu sprzedaży, konkurencji, struktury oferty. – W Warszawie liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wzrosła z 919 w kwietniu do blisko 2 tys. w maju, a w Poznaniu – ze 141 do 413 lokali. Nowa podaż zwiększyła się także w Krakowie, Trójmieście i Łodzi – wskazuje. – Inaczej jest we Wrocławiu, gdzie liczba nowo wprowadzonych na rynek mieszkań spadła z 935 do 293. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spadła zaś z 495 do 323.

– Pod względem nowej podaży majowe wyniki podażowe w porównaniu ze średnią z 2025 r. w większości metropolii wypadają słabo. W Krakowie do sprzedaży trafiło o ok. 65 proc. mniej mieszkań niż przeciętnie w ubiegłym roku, we Wrocławiu – o ok. 47 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o ok. 29 proc. mniej – podaje ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Są jednak wyjątki: w Warszawie deweloperzy wprowadzili w maju o ok. 60 proc. więcej mieszkań niż wynosiła ubiegłoroczna średnia.