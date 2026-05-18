Gotowe mieszkania odpowiadały za niemal 32 proc. całej sprzedaży na rynku pierwotnym w kwietniu – podaje Tabelaofert.pl. Pod koniec kwietnia na wybudowanych już osiedlach deweloperzy oferowali 15,6 tys. lokali, to niemal 23 proc. całej oferty deweloperów na siedmiu największych rynkach (w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i w Katowicach). Na klientów czekało w sumie 68,7 tys. lokali, to prawie 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Na celowniku kupujących tańsze mieszkania

Największy wzrost liczby dostępnych mieszkań – o 6,4 proc. – portal odnotował we Wrocławiu. W Warszawie oferta wzrosła o 5,2 proc. Spadek podaży nowych mieszkań odnotowano jedynie w Łodzi (o 2 proc.) i w Katowicach (o 3 proc.)

– Mieszkania gotowe do odbioru cieszą się dziś dużym zainteresowaniem, bo klienci mogą zobaczyć produkt przed zakupem i znacznie szybciej się wprowadzić – komentuje Ewa Palus, główna analityczka Tabelaofert.pl.

Duża oferta mieszkań trzyma ceny w ryzach. Autorzy barometru wskazują, że kwiecień był kolejnym miesiącem stabilizacji na rynku pierwotnym. Średnia cena mieszkań na siedmiu największych rynkach ledwie przekroczyła 16 tys. zł za mkw., co w porównaniu z marcem oznacza symboliczny wzrost o 0,6 proc. W porównaniu z grudniem 2025 r. średnia cena wzrosła o 1,7 proc. Nie wynika to jednak z szerokich podwyżek cenników.

Jak mówi Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes serwisu Tabelaofert.pl, patrząc tylko na średnie ceny, można odnieść wrażenie, że mieszkania drożeją. – Struktura sprzedaży pokazuje jednak coś innego. Najszybciej sprzedają się dziś tańsze lokale, co automatycznie podnosi średnią cenę mieszkań pozostających w ofercie – wyjaśnia.

Co pokazuje średnia cena mieszkań

Analitycy zaznaczają, że średnia cena mieszkań obejmuje zarówno lokale z segmentu popularnego, jak i apartamenty premium. W kwietniu średnia cena wszystkich mieszkań w Warszawie wyniosła 19,6 tys. zł za mkw., podczas gdy w segmencie popularnym, który stanowi aż 68 proc. całej warszawskiej oferty, to 16,3 tys. zł za mkw. – o 3,3 tys. zł mniej. Przeciętna cena mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów sięga z kolei 29,2 tys. zł za mkw.

Podobnie jest także w innych dużych miastach. Największe różnice pomiędzy średnią ceną wszystkich mieszkań a cenami w segmencie popularnym odnotowano w Trójmieście – ok. 22 proc. (W Warszawie to ok. 16 proc.). To właśnie na tych rynkach duży udział drogich inwestycji premium najmocniej wpływa na średnią cenę całej oferty.

– Warszawska średnia cena coraz częściej jest zaburzana przez dużą liczbę nieruchomości premium i apartamentów, które mają istotny wpływ na statystyki dla całego miasta – komentuje Robert Chojnacki. – Segment popularny, który odpowiada dziś za większość oferty, jest wyraźnie tańszy, dlatego dla większości kupujących jest znacznie lepszym punktem odniesienia niż ogólna średnia dla rynku – zaznacza.

W kwietniu niewielki spadek średniej ceny ofertowej nowych mieszkań odnotowano we Wrocławiu (o 1,5 proc.). W Warszawie średnia wzrosła o 1,3 proc. W pozostałych analizowanych miastach ceny są stabilne, miesięczne zmiany nie przekraczały 1 proc. W porównaniu z grudniem 2025 r. spadki średnich cen odnotowano jedynie w Łodzi i Katowicach, podczas gdy Warszawa zanotowała niemal 5 proc.

W kwietniu sprzedaż mieszkań w dół

Na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali w kwietniu 3,9 tys. mieszkań, co oznacza spadek o 8,9 proc. względem marca. – Korekta była jednak spodziewana, ponieważ marzec przyniósł przyspieszenie zakupów przez część klientów kredytowych, którzy obawiali się wzrostu kosztów finansowania. W efekcie część popytu została przesunięta na marzec – tłumaczą autorzy analiz.

Największe miesięczne spadki sprzedaży widać w Warszawie i we Wrocławiu – po ok. 20 proc. Wyraźny wzrost liczby sprzedanych mieszkań portal Tabelaofert.pl odnotował w Poznaniu (o 25,2 proc.) i w Łodzi (o 15,8 proc.).