Handel, ekspansja, konkurencja. Jak budować marki przyszłości?
W e-commerce i marketplace niższa bariera wejścia na globalne rynki jest szansą dla mniejszych firm – eksporterów i usługodawców. Jaki poziom cyfryzacji umożliwia zajęcie istotnego miejsca w międzynarodowym łańcuchu wartości? Jak nich korzystać z dobrych praktyk liderów „nowej ekspansji”? Jak budować marki przyszłości? Nad tymi pytaniami pochylą się eksperci podczas debaty „Handel, ekspansja, konkurencja” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Aktualizacja:
24.04.2026 10:13
Publikacja:
24.04.2026 09:28
W dyskusji udział biorą:
Waldemar Hlebowicz, prezes zarządu, ORLEN Paczka
Katarzyna Kazior, członek Rady Nadzorczej, Benefit Systems SA
Jerzy Kufel, prezes zarządu, iteo
Joanna Kwiatkowska, wiceprezeska zarządu, dyrektorka sprzedaży, współzałożycielka, Kubota SA
Iwona Pik, prezes zarządu, Krosno Glass SA
Elisabet Ricart Roig, General Manager, Glovo Poland
Moderacja: Piotr Mazurkiewicz, dziennikarz ekonomiczny „Rzeczpospolitej”