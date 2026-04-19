Mrożone napoje Minute Maid były dostępne na rynku przez około 80 lat. Pojawiły się, jak przypomina serwis, w latach 40. XX wieku, a technologię ich produkcji opracowano na Florydzie. Pierwszymi adresatami tych kultowych napojów byli żołnierze. Mrożony koncentrat doskonale spełniał potrzeby armii. Łatwo było go nie tylko transportować, lecz także przechowywać – nie zajmował dużo miejsca i miał długi termin przydatności do spożycia. Po II wojnie światowej, wraz z powstawaniem kolejnych supermarketów i wzrostem popularności samochodów wśród społeczeństwa, Minute Maid stał się symbolem nowoczesności.

Minute Maid stawało się coraz mniej popularne wśród klientów

Z czasem jednak mrożone koncentraty produkowane przez Coca-Colę przestały cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Ci ostatni coraz chętniej zaczęli bowiem sięgać po soki typu „not-from-concentrate” (NFC). Z każdym rokiem sprzedaż mrożonych produktów spadała.

– Popyt konsumencki ewoluuje, a technologia transportu i przechowywania żywności sprawiła, że mrożone koncentraty stały się anachronizmem – wskazują analitycy rynkowi cytowani przez serwis dlahandlu.pl.

Klienci coraz częściej stawiali na wygodę, a koncentrat wymagający najpierw rozmrożenia, a następnie wymieszania z wodą zaczął być coraz częściej uznawany za zbyt problematyczny w przygotowaniu. Coraz popularniejsze stawały się napoje gotowe do spożycia (RTD) od razu po wyjęciu z lodówki.

Wycofanie Minute Maid to element strategii Coca-Coli

Decyzja o zakończeniu produkcji mrożonych soków i lemoniad Minute Maid to jednak nie tylko skutek wspomnianej zmiany potrzeb i preferencji klientów, lecz także efekt szerszej strategii Coca-Coli. Ta natomiast polega na zmniejszeniu oferty i „[…] skupieniu się na segmentach o wyższym potencjale wzrostu. Firma od lat ogranicza obecność produktów o malejącej sprzedaży, inwestując równocześnie w nowe kategorie i formaty” – zauważa dlahandlu.pl.

