Hotel Kaliebe, jak zauważa serwis, przyciąga turystów doskonałą lokalizacją. Jest oddalony od pięknej, piaszczystej plaży Morza Bałtyckiego zaledwie o 250 m.

Niemiecki hotel na wyspie Uznam ogłosił upadłość

9 marca Sąd Rejonowy w Lipsku wszczął wobec hotelu Kaliebe postępowanie upadłościowe i wyznaczył tymczasowego syndyka. Właścicielem obiektu jest Breitenfelder Verwaltungs GmbH, do którego należy również hotel „Schloss Breitenfeld” w Lipsku.

Kaliebe pozostaje otwarty, a zaplanowane w nim wydarzenia mają się odbywać. Wynagrodzenie jego 11 pracowników na najbliższe trzy miesiące jest zabezpieczone z funduszu upadłościowego.

Niemieckie hotele upadają z powodu m.in. polskiej konkurencji

Serwis kreiszeitung.de zwraca uwagę na złożone przyczyny ogłoszenia upadłości przez hotel Kaliebe. Jedną z nich miały być wysokie koszty inwestycji, w wyniku której dawny trzygwiazdkowy obiekt przekształcono w hotel czterogwiazdkowy. Na trudności finansowe wpłynąć też miały rosnące koszty energii i żywności oraz niedobory pracowników. Do tego dojść miały spadające przychody spowodowane częściowo konkurencją ze strony sąsiednich, polskich hoteli.

Upadek kolejnych niemieckich hoteli

- Dobrze znam ten hotel. Kiedyś prowadziła go rodzina Kaliebe. Stąd wzięła się nazwa. Mam nadzieję, że będzie nadal działał. Goście czują się tam bardzo komfortowo – przyznał w rozmowie z bild.de Krister Hennige, szef lokalnego oddziału stowarzyszenia hotelarzy i restauratorów Dehoga na wyspie, wyrażając równocześnie nadzieję, że dla hotelu znajdzie się inwestor.

Ekspert przypomniał jednak o trudnej sytuacji wielu innych obiektów i przestrzegł, że kolejne hotele mogą również zostać zmuszone do ogłoszenia upadłości.

- Obniżka podatku VAT dla branży hotelarskiej i gastronomicznej pomaga wielu. Ale dla niektórych jest już za późno – przyznał Hennige w rozmowie z bild.de.

Na fakt, że sytuacja hotelu Kaliebe nie jest odosobnionym przypadkiem zwrócił również uwagę kreiszeitung.de. Przypomniał, że z powodu trudności finansowych zamknięty musiał zostać hotel Scheelehof w Stralsundzie, a także hotel Usedom Palace na wyspie Uznam działający 125 lat. 