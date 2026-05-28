27 maja 2026 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę magazynu wysokiego składowania PepsiCo w Michrowie. Obiekt powstanie przy istniejącym już zakładzie napojowym firmy i stanowi kolejny etap rozwoju infrastruktury produkcyjno-logistycznej PepsiCo w kraju. Inwestycja zwiększy możliwości operacyjne michrowskiego zakładu, usprawni obsługę rynku krajowego oraz wzmocni rolę Polski w europejskiej sieci logistycznej firmy.

Nowoczesna infrastruktura PepsiCo w Polsce

Magazyn będzie miał 38 metrów wysokości oraz pojemność 28,5 tys. miejsc paletowych, co odpowiada ponad 1100 w pełni załadowanym ciężarówkom. Obiekt został zaprojektowany z możliwością dalszej rozbudowy do 65 tys. miejsc paletowych i będzie wyposażony w 16 doków załadunkowych. Nowa infrastruktura zostanie bezpośrednio połączona z zakładem specjalnym mostem logistycznym o długości 220 metrów.

W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną m.in. systemy automatycznego składowania, rozwiązania transportu wewnętrznego oraz cyfrowe systemy zarządzania przepływem towarów. Zakres prac obejmuje również rozwój infrastruktury technicznej, drogowej i placowej, systemów przeciwpożarowych, zaplecza biurowego oraz rozwiązań IT/OT.

Mniej transportów, niższe koszty i większa efektywność

Realizacja projektu pozwoli na optymalizację kosztów magazynowania i transportu, ograniczenie przeładunków oraz transportu wewnętrznego, a także zwiększenie elastyczności operacyjnej zakładu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom PepsiCo skróci również czas utrzymywania zapasów o dwa dni, co pozwoli ograniczyć poziom magazynowania o ok. 8 tys. palet, co odpowiada powierzchni niemal dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Udział dostaw realizowanych w modelu direct delivery wzrośnie z 30% do 90%.

Nowa infrastruktura znacząco wpłynie na ograniczenie transportu drogowego. Firma szacuje, że liczba transportów zmniejszy się o około 8 tys. ciężarówek rocznie. Całość przyczyni się również do redukcji emisji CO₂ o 1977 ton rocznie, co odpowiada ograniczeniu ruchu drogowego o około 2,2 mln kilometrów przejechanych przez ciężarówki.

– Inwestycje takie jak ta zmieniają sposób funkcjonowania nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Automatyzacja procesów logistycznych pozwala nie tylko zwiększać efektywność operacyjną, ale również lepiej planować rozwój biznesu w długiej perspektywie i szybciej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku – mówi Paweł Poniedzielnik, dyrektor łańcucha dostaw w PepsiCo.

Magazyn powstaje na terenie pierwszego i największego zakładu produkcji napojów firmy w Polsce. To właśnie z Michrowa na półki sklepowe w całym kraju trafiają Pepsi, Mirinda, Mountain Dew czy Lipton Ice Tea.

Inwestycja wpisuje się w szerszy rozwój działalności PepsiCo w Polsce oraz strategię pep+, skoncentrowaną na zwiększaniu efektywności operacyjnej i ograniczaniu wpływu działalności firmy na środowisko. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Realizację budowy powierzono firmie Trasko, która prowadzi pełen zakres prac budowlanych i infrastrukturalnych związanych z powstaniem obiektu. Za wdrożenie rozwiązań automatyki magazynowej, systemu WMS oraz integrację z SAP odpowiada firma Mecalux.

Materiał Partnera