27 maja 2026 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę magazynu wysokiego składowania PepsiCo w Michrowie. Obiekt powstanie przy istniejącym już zakładzie napojowym firmy i stanowi kolejny etap rozwoju infrastruktury produkcyjno-logistycznej PepsiCo w kraju. Inwestycja zwiększy możliwości operacyjne michrowskiego zakładu, usprawni obsługę rynku krajowego oraz wzmocni rolę Polski w europejskiej sieci logistycznej firmy.

Nowoczesna infrastruktura PepsiCo w Polsce

Magazyn będzie miał 38 metrów wysokości oraz pojemność 28,5 tys. miejsc paletowych, co odpowiada ponad 1100 w pełni załadowanym ciężarówkom. Obiekt został zaprojektowany z możliwością dalszej rozbudowy do 65 tys. miejsc paletowych i będzie wyposażony w 16 doków załadunkowych. Nowa infrastruktura zostanie bezpośrednio połączona z zakładem specjalnym mostem logistycznym o długości 220 metrów.

W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną m.in. systemy automatycznego składowania, rozwiązania transportu wewnętrznego oraz cyfrowe systemy zarządzania przepływem towarów. Zakres prac obejmuje również rozwój infrastruktury technicznej, drogowej i placowej, systemów przeciwpożarowych, zaplecza biurowego oraz rozwiązań IT/OT.

Mniej transportów, niższe koszty i większa efektywność

Realizacja projektu pozwoli na optymalizację kosztów magazynowania i transportu, ograniczenie przeładunków oraz transportu wewnętrznego, a także zwiększenie elastyczności operacyjnej zakładu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom PepsiCo skróci również czas utrzymywania zapasów o dwa dni, co pozwoli ograniczyć poziom magazynowania o ok. 8 tys. palet, co odpowiada powierzchni niemal dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Udział dostaw realizowanych w modelu direct delivery wzrośnie z 30% do 90%.

Nowa infrastruktura znacząco wpłynie na ograniczenie transportu drogowego. Firma szacuje, że liczba transportów zmniejszy się o około 8 tys. ciężarówek rocznie. Całość przyczyni się również do redukcji emisji CO₂ o 1977 ton rocznie, co odpowiada ograniczeniu ruchu drogowego o około 2,2 mln kilometrów przejechanych przez ciężarówki.

Inwestycje takie jak ta zmieniają sposób funkcjonowania nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Automatyzacja procesów logistycznych pozwala nie tylko zwiększać efektywność operacyjną, ale również lepiej planować rozwój biznesu w długiej perspektywie i szybciej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku – mówi Paweł Poniedzielnik, dyrektor łańcucha dostaw w PepsiCo.

Magazyn powstaje na terenie pierwszego i największego zakładu produkcji napojów firmy w Polsce. To właśnie z Michrowa na półki sklepowe w całym kraju trafiają Pepsi, Mirinda, Mountain Dew czy Lipton Ice Tea.

Inwestycja wpisuje się w szerszy rozwój działalności PepsiCo w Polsce oraz strategię pep+, skoncentrowaną na zwiększaniu efektywności operacyjnej i ograniczaniu wpływu działalności firmy na środowisko. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Realizację budowy powierzono firmie Trasko, która prowadzi pełen zakres prac budowlanych i infrastrukturalnych związanych z powstaniem obiektu. Za wdrożenie rozwiązań automatyki magazynowej, systemu WMS oraz integrację z SAP odpowiada firma Mecalux.

