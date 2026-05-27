Materiał powstał we współpracy z Danone

Jaka jest rola producentów w zmienianiu nawyków żywnościowych Polaków?

Jeszcze kilka lat temu chodziło o dostarczenie właściwego smaku przy właściwej cenie. W tej chwili wzrasta rola wartości odżywczych i wpływu na zdrowie. Nie oszukujmy się, jako producent, który jest obecny w wielu krajach, dostarcza codziennie żywność milionom ludzi, mamy niebywały wpływ na zdrowie i życie konsumentów.

Jak państwo identyfikują największy problem, jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe, dietę Polaków?

Myślę, że warto wyjść od tego, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale nie do końca jeszcze idzie za tym zmiana naszej diety. Na przykład z wielu badań wynika, że ponad 90 proc. Polaków cierpi na różnego stopnia deficyty witaminy D w diecie. Podobnie jest z wapniem – jest go w diecie zbyt mało, by budować ciało i kości.

Wiele mówią badania na dzieciach w grupie pięć–osiem lat, gdzie widać duży odsetek dzieci, które mają nadwagę, prowadzone przez WHO. I to widać coraz bardziej. W Polsce ten problem narasta najszybciej, jeżeli chodzi o kraje europejskie. W rezultacie według World Obesity Atlas 2023 do 2035 r. 25 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn będzie miało problem z otyłością. A zatem żeglujemy w nienajlepszym kierunku. Naszą rolą jako producenta żywności jest modyfikacja oferty, wprowadzanie nowości i różnego rodzaju reformulacje, czyli zmiana kompozycji produktów, tak aby nie tracąc smaku, były coraz bardziej wartościowe.

Co konkretnie robicie w tym kierunku?

Przede wszystkim ograniczamy ilość cukru w naszych produktach. Po drugie zwiększamy ilość składników odżywczych. Po trzecie – wprowadzamy zupełnie nowe produkty, które mają różne wartości funkcjonalne lub są naturalne. I co bardzo ważne, podejmujemy działania edukacyjne, które szerzą wiedzę o tym, o czym rozmawiamy.

Ale czy nie narażacie się na pewne ryzyko? Takie, że ten konsument jednak wyczuje zmiany i odejdzie do konkurencji, która nie wdrożyła tego rodzaju kroków i jest bardziej „słodka”?

Czujemy olbrzymie ryzyko. Natomiast od początku istnienia działalności grupy realizujemy misję podwójnego zobowiązania. Z jednej strony jak każdy biznes, musimy dostarczać wyniki. Z drugiej bierzemy odpowiedzialność za społeczną stronę biznesu. I dlatego dbamy o zdrowie naszych konsumentów. Jestem głęboko przekonany, że tylko odpowiedzialne formułowanie oferty produktowej, która będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie konsumentów, przyniesie trwały rozwój biznesu. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że zgodnie z systemem HSR 82 proc. sprzedanego w Polsce w 2025 r. wolumenu naszych produktów nabiałowych zostało ocenione pod względem ich profilu żywieniowego jako mające pozytywny wpływ na zdrowie.

To niełatwe zadanie, by zmniejszać poziom cukru, ale trzeba tak konstruować ofertę, by ciągle przyciągać konsumentów. My to robimy z jednej strony reformulacją istniejących produktów, ale z drugiej, wprowadzając na rynek, także z udziałem naszego Centrum Badań i Innowacji, takie produkty, które mają wartości zdrowotne.

Ale Polacy niestety bardzo lubią cukier. Czy na tych zmianach nie tracicie po prostu biznesowo?

Na koniec dnia jestem – ja i mój zespół – rozliczany z tego, byśmy stabilnie rozwijali biznes w Polsce. Jako grupa mamy również zobowiązania do tego, by do 2030 r. tak modyfikować naszą ofertę, by w jeszcze większym stopniu odpowiadała współczesnym wyzwaniom. A zatem łączymy jedno i drugie. Wierzymy, że to długoterminowo przyniesie rozwój biznesu wraz z rosnącą świadomością konsumentów.

I przekonujecie ich do tego?

Na różne sposoby. Tak jak powiedziałem, z jednej strony modyfikując produkty, wprowadzając innowacje na rynek, które będą atrakcyjne przez walory funkcjonalne, smakowe o mniejszej zawartości cukru, przez większą zawartość składników odżywczych. Ale także zwiększając wysiłki w kierunku edukacji. Robimy to w nietradycyjny sposób. Niedawno w Centrum Nauki Kopernik otworzyliśmy multisensoryczna wystawę Activi o tym, jak działają nasze jelita. Tylko podczas Nocy Muzeów odwiedziło nas ponad 1000 gości. Reakcje były bardzo, bardzo pozytywne.

