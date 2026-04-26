Portal ilmessaggero.it informuje, że w ramach przeprowadzonego badania przeanalizowano 79 rodzajów pesto i żadne z nich nie osiągnęło wyniku uznawanego za wystarczający, nie mówiąc już o ocenie „dobrej” czy „bardzo dobrej”. Tylko trzy produkty znalazły się w kategorii „akceptowalne”, podczas gdy pozostałe uznano za „słabe”.

Zastrzeżenia Altroconsumo wzbudził sam skład produktów. Pesto alla genovese składa się z ingrediencji bogatych w tłuszcze: oliwy z oliwek extra virgin (często w dużych ilościach), serów takich jak Parmigiano Reggiano i Pecorino Romano oraz orzechów – najczęściej piniowych, ale także nerkowców.

Jak oceniano pesto z supermarketów

Portal wyjaśnia, jak obliczana jest ocena organizacji konsumenckiej: 55 proc. wyniku zależy od systemu Nutri-Score, który penalizuje nadmiar tłuszczów nasyconych, soli i cukrów. W przypadku pesto największe znaczenie mają dwa pierwsze czynniki: olej, sery i orzechy podnoszą poziom tłuszczów nasyconych, natomiast sól i ewentualne dodatki dodatkowo pogarszają ocenę.

Do tego dochodzi ocena stopnia przetworzenia przemysłowego (15 proc.): im bardziej produkt jest przetworzony, tym niższy wynik. Obecność substancji słodzących – jeśli występują – odpowiada za kolejne 10 proc., choć w przypadku pesto głównym problemem pozostaje jego naturalnie wysoka zawartość tłuszczu.

W praktyce oznacza to, że nie chodzi o markę czy cenę, ale o to, że samo pesto – ze względu na swój skład – ma trudności z uzyskaniem dobrego wyniku w tego typu rankingach.

Tylko trzy pesto uznano za akceptowalne

Tylko trzy analizowane produkty zostały uznane za „akceptowalne”:

• Lettere dall’Italia (Discount Supermarket MD) Pesto alla Genovese

• Lettere dall’Italia (Discount Supermarket MD) Pesto alla Genovese bez czosnku

• Vemondo (Lidl) Pesto wegańskie bazyliowe

Dwa pierwsze uzyskały po 42 punkty, a trzeci – 41.

Które pesto wypadły najgorzej

Wśród produktów ocenionych negatywnie znalazły się m.in. popularne marki, takie jak: Alce Nero Pesto alla Genovese (39 pkt.), Barilla Pesto z bazylią i cytryną (32 pkt.) czy Terre d’Italia Pesto della Liguria z bazylią Genovese DOP i oliwą EVO (32 pkt.).

Jakie pesto wybierać? Według specjalistów najlepszym wyborem pozostaje pesto przygotowane samodzielnie w domu ze świeżych, dobrej jakości składników.