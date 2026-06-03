Przypadające w czwartek 4 czerwca Boże Ciało rozpoczyna długi, czerwcowy weekend. W tym roku kalendarz ułożył się tak, że wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu w piątek, by zapewnić sobie czterodniowy odpoczynek.

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Handel w Boże Ciało. Które sklepy będą otwarte?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa określana jako Boże Ciało, jest jednym z 14 świąt, które są w Polsce ustawowo wolne od pracy. W tym roku przypada ono w czwartek 4 czerwca. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że nie zrobimy wtedy zakupów w galeriach handlowych czy hipermarketach. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak wyjątki.

Czynne mogą być sklepy, w których właściciel sam stanie za ladą. Zakupy będzie można zrobić m.in. w wielu sklepach franczyzowych, takich jak Żabka i Carrefour Express. Z zakazu handlu wyłączone są również sklepy na stacjach paliw oraz na dworcach i lotniskach. Czynne mogą być także m.in.:

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami;

stoiska na festynach i jarmarkach;

piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie;

sklepy internetowe;

kwiaciarnie;

apteki.

Piątek 5 czerwca, sobota 6 czerwca i niedziela 7 czerwca. Jak będą pracować sklepy w długi weekend?

Choć w piątek 5 czerwca wiele osób będzie miało wolne, sklepy tego dnia będą pracować normalnie. Zakaz handlu nie obowiązuje również w sobotę 6 czerwca. Zakupy będzie można zrobić wtedy jak zwykle m.in. w supermarketach, dyskontach i galeriach handlowych.

Ostatni dzień długiego weekendu, czyli 7 czerwca – to niedziela. Tego dnia nie wypada jednak niedziela handlowa, a więc większość sklepów będzie zamknięta. Podobnie jak w Boże Ciało, zakupy będzie można zrobić tylko w placówkach wyłączonych z zakazu handlu, czyli głównie w mniejszych sklepach, w których klientów będzie obsługiwał właściciel lub franczyzobiorca.

Niedziele handlowe i święta. Kiedy wypadają w 2026 r.?

Najbliższa niedziela handlowa wypada już 28 czerwca 2026 r. Na kolejną trzeba będzie poczekać do 30 sierpnia. Następne niedziele handlowe wypadają dopiero pod koniec roku – 6, 13 i 20 grudnia.

Kolejne po Bożym Ciele święta, w czasie których obowiązuje zakaz handlu wypadają natomiast: