Przypadające w czwartek 4 czerwca Boże Ciało rozpoczyna długi, czerwcowy weekend. W tym roku kalendarz ułożył się tak, że wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu w piątek, by zapewnić sobie czterodniowy odpoczynek. 

Handel w Boże Ciało. Które sklepy będą otwarte? 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa określana jako Boże Ciało, jest jednym z 14 świąt, które są w Polsce ustawowo wolne od pracy. W tym roku przypada ono w czwartek 4 czerwca. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że nie zrobimy wtedy zakupów w galeriach handlowych czy hipermarketach. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak wyjątki.

Czynne mogą być sklepy, w których właściciel sam stanie za ladą. Zakupy będzie można zrobić m.in. w wielu sklepach franczyzowych, takich jak Żabka i Carrefour Express. Z zakazu handlu wyłączone są również sklepy na stacjach paliw oraz na dworcach i lotniskach. Czynne mogą być także m.in.: 

  • sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami;
  • stoiska na festynach i jarmarkach;
  • piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie;
  • sklepy internetowe;
  • kwiaciarnie;
  • apteki.

Piątek 5 czerwca, sobota 6 czerwca i niedziela 7 czerwca. Jak będą pracować sklepy w długi weekend?

Choć w piątek 5 czerwca wiele osób będzie miało wolne, sklepy tego dnia będą pracować normalnie. Zakaz handlu nie obowiązuje również w sobotę 6 czerwca. Zakupy będzie można zrobić wtedy jak zwykle m.in. w supermarketach, dyskontach i galeriach handlowych.

Ostatni dzień długiego weekendu, czyli 7 czerwca – to niedziela. Tego dnia nie wypada jednak niedziela handlowa, a więc większość sklepów będzie zamknięta. Podobnie jak w Boże Ciało, zakupy będzie można zrobić tylko w placówkach wyłączonych z zakazu handlu, czyli głównie w mniejszych sklepach, w których klientów będzie obsługiwał właściciel lub franczyzobiorca. 

Niedziele handlowe i święta. Kiedy wypadają w 2026 r.? 

Najbliższa niedziela handlowa wypada już 28 czerwca 2026 r. Na kolejną trzeba będzie poczekać do 30 sierpnia. Następne niedziele handlowe wypadają dopiero pod koniec roku – 6, 13 i 20 grudnia.

Kolejne po Bożym Ciele święta, w czasie których obowiązuje zakaz handlu wypadają natomiast:

  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia