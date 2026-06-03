Handel w długi weekend. Gdzie zrobimy zakupy w Boże Ciało?
Przypadające w czwartek 4 czerwca Boże Ciało rozpoczyna długi, czerwcowy weekend. W tym roku kalendarz ułożył się tak, że wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu w piątek, by zapewnić sobie czterodniowy odpoczynek.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa określana jako Boże Ciało, jest jednym z 14 świąt, które są w Polsce ustawowo wolne od pracy. W tym roku przypada ono w czwartek 4 czerwca. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że nie zrobimy wtedy zakupów w galeriach handlowych czy hipermarketach. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak wyjątki.
Czynne mogą być sklepy, w których właściciel sam stanie za ladą. Zakupy będzie można zrobić m.in. w wielu sklepach franczyzowych, takich jak Żabka i Carrefour Express. Z zakazu handlu wyłączone są również sklepy na stacjach paliw oraz na dworcach i lotniskach. Czynne mogą być także m.in.:
Choć w piątek 5 czerwca wiele osób będzie miało wolne, sklepy tego dnia będą pracować normalnie. Zakaz handlu nie obowiązuje również w sobotę 6 czerwca. Zakupy będzie można zrobić wtedy jak zwykle m.in. w supermarketach, dyskontach i galeriach handlowych.
Ostatni dzień długiego weekendu, czyli 7 czerwca – to niedziela. Tego dnia nie wypada jednak niedziela handlowa, a więc większość sklepów będzie zamknięta. Podobnie jak w Boże Ciało, zakupy będzie można zrobić tylko w placówkach wyłączonych z zakazu handlu, czyli głównie w mniejszych sklepach, w których klientów będzie obsługiwał właściciel lub franczyzobiorca.
Najbliższa niedziela handlowa wypada już 28 czerwca 2026 r. Na kolejną trzeba będzie poczekać do 30 sierpnia. Następne niedziele handlowe wypadają dopiero pod koniec roku – 6, 13 i 20 grudnia.
Kolejne po Bożym Ciele święta, w czasie których obowiązuje zakaz handlu wypadają natomiast:
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