Kosiniak-Kamysz napisał, że „zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje”. „Przeciwnie, może być jeszcze większe!” – dodał.

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Wpis zakończył stwierdzeniem, że „bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo , a także silne sojusze polsko-amerykańskie”.

Polska od dawna zabiega o stałą obecność wojsk USA, która oznaczałaby nie tylko symboliczne potwierdzenie sojuszu w ramach NATO, ale także realne, długoterminowe wzmocnienie systemu odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sojusznicze wojska w Polsce

W Polsce przebywają obecnie wojska amerykańskie i natowskie.

NATO rozmieściło w okolicach Orzysza jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forward Presence – Wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone przy udziale wojsk z Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji.

W Polsce stacjonuje obecnie łącznie ok. 10 tys. żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA jest jedną z instalacji USA w Polsce, ulokowanych w Camp Kościuszko w Poznaniu w ramach stałej obecności wojsk amerykańskich w RP.

Pod koniec maja szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że „istnieje bardzo duża szansa, by przekonać administrację amerykańską do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce”.