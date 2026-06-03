Żołnierze USA podczas defilady wojskowej w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Zdjęcie archiwalne z 2025 r.
Kosiniak-Kamysz napisał, że „zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje”. „Przeciwnie, może być jeszcze większe!” – dodał.
Wpis zakończył stwierdzeniem, że „bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo , a także silne sojusze polsko-amerykańskie”.
Polska od dawna zabiega o stałą obecność wojsk USA, która oznaczałaby nie tylko symboliczne potwierdzenie sojuszu w ramach NATO, ale także realne, długoterminowe wzmocnienie systemu odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.
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W Polsce przebywają obecnie wojska amerykańskie i natowskie.
NATO rozmieściło w okolicach Orzysza jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forward Presence – Wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone przy udziale wojsk z Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji.
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W Polsce stacjonuje obecnie łącznie ok. 10 tys. żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA jest jedną z instalacji USA w Polsce, ulokowanych w Camp Kościuszko w Poznaniu w ramach stałej obecności wojsk amerykańskich w RP.
Pod koniec maja szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że „istnieje bardzo duża szansa, by przekonać administrację amerykańską do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce”.
Bazy wojskowe USA w Europie
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