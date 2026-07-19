Literatura od wieków zachwyca, porusza i prowokuje do zadawania ważnych pytań. Niektóre książki zostają z nami ze względu na emocje, które wywołują, inne dzięki swojej przełomowej formie, sile języka albo z uwagi na wpływ, jaki wywarły na kolejne pokolenia twórców. Z tego względu wskazanie jednej najlepszej książki wszech czasów wydaje się zadaniem niemal niemożliwym.

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Pisarze wskazali najważniejsze książki w historii

W 2002 r. podjęto jednak próbę wskazania dzieł, które uważa się za „najważniejsze”. Norweski klub książki Bokklubben zaprosił do projektu 100 wybitnych pisarzy z 54 krajów. W ten sposób powstała lista „The 100 Best Books of All Time”.

Nie był to jednak typowy ranking od pierwszego do setnego miejsca. Organizatorzy uznali wszystkie wybrane dzieła za równorzędne, podkreślając ich znaczenie dla światowej kultury. W zestawieniu znalazły się m.in. „Wojna i pokój”, „Anna Karenina”, „Zbrodnia i kara”, „Bracia Karamazow”, „Proces”, „Ulisses”, „Sto lat samotności”, „Wielki Gatsby”, „Duma i uprzedzenie”, „Hamlet”, „Boska komedia”, „Odyseja”, „Iliada” oraz „W poszukiwaniu straconego czasu”.

100 książek wszech czasów. Jedna otrzymała specjalne wyróżnienie

Choć wszystkie książki z listy uznano za wyjątkowe, jedna pozycja została wskazana jako najlepsze dzieło literackie wszech czasów. To „Don Kichot” Miguela de Cervantesa. Powieść wyróżniono ze względu na jej ogromny wpływ na rozwój literatury światowej. Cervantes stworzył dzieło uznawane za pierwszą nowoczesną powieść, które przełamało wcześniejsze konwencje i otworzyło drogę kolejnym autorom.

„Don Kichot” opowiada historię Alonso Quijano, szlachcica z La Manchy, który pod wpływem opowieści postanawia zostać błędnym rycerzem. Przybiera imię Don Kichot i wyrusza w podróż po Hiszpanii, aby walczyć ze złem, bronić słabszych i przeżywać wielkie przygody. Towarzyszy mu wierny giermek Sancho Pansa. Dzieło Cervantesa uważa się za opowieść o sile wyobraźni, rozczarowaniu i dojrzewaniu do prawdy o świecie.