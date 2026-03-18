Ajatollah Modżtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu Modżtaba Chamenei odniósł się w mediach społecznościowych do śmierci Alego Laridżaniego – sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju – który zginął w izraelskich atakach.
Czytaj więcej
Izrael twierdzi, że w nocnych nalotach na terytorium Iranu zginął Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju.
W nocy z poniedziałku na wtorek Izrael przeprowadził kolejną serię nalotów na terytorium Iranu. Tym razem celem byli czołowi przedstawiciele tamtejszego aparatu bezpieczeństwa, w tym między innymi sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani, który zginął w atakach.
Do sprawy w środę odniósł się ajatollah Modżtaba Chamenei. „Z głębokim smutkiem przyjąłem bolesną wiadomość o męczeńskiej śmierci Alego Laridżaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz przywódcy w tej Radzie, a także o męczeństwie jego godnego syna i kilku jego współpracowników” – czytamy we wpisie opublikowanym przez nowego najwyższego przywódcę duchowego Iranu w serwisie X.
„Był człowiekiem wiedzy, dalekowzroczności i mądrości. Był oddany swojej misji i posiadał bogate doświadczenie w dziedzinach polityki, wojskowości, bezpieczeństwa, kultury oraz administracji. Niemal pięć dekad aktywnej służby na różnych szczeblach systemu islamskiego ukształtowało go jako wybitną postać” – wskazał Chamenei.
„Bez wątpienia zamach na taką osobę świadczy o jej znaczeniu oraz o wrogości, jaką żywią wobec niej wrogowie islamu” – dodał. „Niech przeciwnicy islamu wiedzą, że przelanie krwi takich ludzi u stóp potężnego drzewa systemu islamskiego jedynie uczyni go silniejszym. I z pewnością każda kropla krwi doczeka się sprawiedliwej odpłaty, którą zbrodniczy mordercy tych męczenników wkrótce będą musieli ponieść” – zaznaczył irański przywódca.
Czytaj więcej
Ali Laridżani był szefem irańskiej rady bezpieczeństwa, kluczowym pośrednikiem między strukturami militarnymi, religijnymi i politycznymi, mocno oddziałującym na kontakty Iranu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza Rosją i Chinami.
Laridżani uchodził za faktycznego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu, taką rolę na czas wojny miał dla niego przewidywać Ali Chamenei, który zginął 28 lutego, pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran.
W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły, że poszukują informacji o kluczowych członkach władz Iranu. Departament Stanu USA informował o nagrodzie w wysokości do 10 mln dol., obiecywał też ewentualnym informatorom możliwość bezpiecznego opuszczenia Iranu. Na liście dziesięciu oficjeli, którymi zainteresowani byli Amerykanie, byli m.in. Esmail Chatib, Ali Laridżani oraz ajatollah Modżtaba Chamenei.
Ataki USA i Izraela na Iran
Stany Zjednoczone i Izrael od blisko trzech tygodni bombardują Iran. Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz, kluczową dla transportu ropy, eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas