Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu Modżtaba Chamenei odniósł się w mediach społecznościowych do śmierci Alego Laridżaniego – sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju – który zginął w izraelskich atakach.

Ali Laridżani nie żyje. Modżtaba Chamenei: Mordercy męczenników zapłacą

W nocy z poniedziałku na wtorek Izrael przeprowadził kolejną serię nalotów na terytorium Iranu. Tym razem celem byli czołowi przedstawiciele tamtejszego aparatu bezpieczeństwa, w tym między innymi sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani, który zginął w atakach.

Do sprawy w środę odniósł się ajatollah Modżtaba Chamenei. „Z głębokim smutkiem przyjąłem bolesną wiadomość o męczeńskiej śmierci Alego Laridżaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz przywódcy w tej Radzie, a także o męczeństwie jego godnego syna i kilku jego współpracowników” – czytamy we wpisie opublikowanym przez nowego najwyższego przywódcę duchowego Iranu w serwisie X.