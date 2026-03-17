Modżtaba Chamenei
Modżtaba Chamenei chce, by – przed deeskalacją – USA i Izrael zostały „rzucone na kolana”. Od 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael bombardują cele w Iranie, na co Iran odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael, bazy USA na Bliskim Wschodzie i bliskowschodnich sojuszników USA. Iran zamknął też Cieśninę Ormuz dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojusznikami. Doprowadziło to do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – obecnie ropa kosztuje ok. 100 dolarów za baryłkę, o niemal 50 proc. więcej niż przed wybuchem wojny.
System władzy w Iranie
Ojciec Modżtaby Chameneiego, Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu od 1989 roku , zginął w nalocie na bunkier, w którym się ukrywał, w pierwszym dniu wojny. Modżtaba został po kilku dniach wybrany najwyższym przywódcą przez Zgromadzenie Ekspertów. W pierwszym wydanym publicznie oświadczeniu Modżtaba Chamenei twierdził, że dowiedział się o nominacji z telewizji państwowej. Od 28 lutego nie pojawia się on publicznie. Nawet jego pierwsze oświadczenie w roli najwyższego przywódcy duchowego Iranu zostało odczytane przez telewizyjnego prezentera, a nie wygłoszone przez niego.
Teraz pojawiła się informacja, że nowy ajatollah wziął udział w pierwszym posiedzeniu władz Iranu dotyczącym polityki zagranicznej. Przedstawił stanowisko, że należy dokonać „bardzo twardej i poważnej” zemsty na USA i Izraelu. Nie wiadomo, czy Modżtaba Chamenei pojawił się na spotkaniu osobiście, czy połączył się z nim zdalnie. Wcześniej Izrael ostrzegał, że nowy przywódca duchowy Iranu stanie się automatycznie celem izraelskich sił zbrojnych.
Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)
Z przekazywanych przez przedstawiciela irańskich władz informacji wynika, że pośrednicy z dwóch państw przekazali MSZ Iranu propozycję „zredukowania napięć lub doprowadzenia do zawieszenia broni z USA”. Nie wiadomo jednak, jakie były to propozycje ani jakie państwa wystąpiły w roli pośredników.
Modżtaba Chamenei miał odpowiedzieć, że „właściwym czasem na pokój będzie ten, gdy USA i Izrael zostaną rzucone na kolana, przyjmą porażkę i zapłacą rekompensatę” Iranowi.
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił niedawno, że Modżtaba Chamenei został ranny i „prawdopodobnie jest oszpecony”. Spekulacje na ten temat podsyca fakt, że od 28 lutego Chameneiego-juniora nie widziano publicznie. – Jego ojciec, martwy. On przerażony, on jest ranny, on się ukrywa i brak mu legitymacji – mówił Hegseth. Niektórzy przedstawiciele irańskiej administracji przyznawali, że Modżtaba został lekko ranny w ataku, w którym zginął jego ojciec.
14 marca pojawiła się informacja, że również administracja Donalda Trumpa odrzuciła wysiłki państw Bliskiego Wschodu zmierzające do rozpoczęcia negocjacji między USA a Iranem ws. zakończenia wojny.
Trump mówił 6 marca, że oczekuje „bezwarunkowej kapitulacji” Iranu. Mówił też, że nie wie, z kim powinien rozmawiać, ponieważ większość irańskich przywódców zginęła.
17 marca Izrael poinformował, że w jego ataku zginął Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.
