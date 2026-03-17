Modżtaba Chamenei chce, by – przed deeskalacją – USA i Izrael zostały „rzucone na kolana”. Od 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael bombardują cele w Iranie, na co Iran odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael, bazy USA na Bliskim Wschodzie i bliskowschodnich sojuszników USA. Iran zamknął też Cieśninę Ormuz dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojusznikami. Doprowadziło to do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – obecnie ropa kosztuje ok. 100 dolarów za baryłkę, o niemal 50 proc. więcej niż przed wybuchem wojny.

System władzy w Iranie

Modżtaba Chamenei odrzuca propozycję dwóch państw chcących doprowadzić do zawieszenia broni między Iranem a USA

Ojciec Modżtaby Chameneiego, Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu od 1989 roku , zginął w nalocie na bunkier, w którym się ukrywał, w pierwszym dniu wojny. Modżtaba został po kilku dniach wybrany najwyższym przywódcą przez Zgromadzenie Ekspertów. W pierwszym wydanym publicznie oświadczeniu Modżtaba Chamenei twierdził, że dowiedział się o nominacji z telewizji państwowej. Od 28 lutego nie pojawia się on publicznie. Nawet jego pierwsze oświadczenie w roli najwyższego przywódcy duchowego Iranu zostało odczytane przez telewizyjnego prezentera, a nie wygłoszone przez niego.

Teraz pojawiła się informacja, że nowy ajatollah wziął udział w pierwszym posiedzeniu władz Iranu dotyczącym polityki zagranicznej. Przedstawił stanowisko, że należy dokonać „bardzo twardej i poważnej” zemsty na USA i Izraelu. Nie wiadomo, czy Modżtaba Chamenei pojawił się na spotkaniu osobiście, czy połączył się z nim zdalnie. Wcześniej Izrael ostrzegał, że nowy przywódca duchowy Iranu stanie się automatycznie celem izraelskich sił zbrojnych.