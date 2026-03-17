
Nowy najwyższy przywódca Iranu wskazuje warunek zakończenia wojny

Ajatollah Modżtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu odrzucił propozycje deeskalacji w konflikcie z USA i Izraelem, przekazane mu przez pośredników - informuje Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskich władz.

Publikacja: 17.03.2026 14:53

Modżtaba Chamenei

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Modżtaba Chamenei chce, by – przed deeskalacją – USA i Izrael zostały „rzucone na kolana”. Od 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael bombardują cele w Iranie, na co Iran odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael, bazy USA na Bliskim Wschodzie i bliskowschodnich sojuszników USA. Iran zamknął też Cieśninę Ormuz dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojusznikami. Doprowadziło to do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – obecnie ropa kosztuje ok. 100 dolarów za baryłkę, o niemal 50 proc. więcej niż przed wybuchem wojny. 

System władzy w Iranie

Foto: PAP

Modżtaba Chamenei odrzuca propozycję dwóch państw chcących doprowadzić do zawieszenia broni między Iranem a USA

Ojciec Modżtaby Chameneiego, Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu od 1989 roku , zginął w nalocie na bunkier, w którym się ukrywał, w pierwszym dniu wojny. Modżtaba został po kilku dniach wybrany najwyższym przywódcą przez Zgromadzenie Ekspertów. W pierwszym wydanym publicznie oświadczeniu Modżtaba Chamenei twierdził, że dowiedział się o nominacji z telewizji państwowej. Od 28 lutego nie pojawia się on publicznie. Nawet jego pierwsze oświadczenie w roli najwyższego przywódcy duchowego Iranu zostało odczytane przez telewizyjnego prezentera, a nie wygłoszone przez niego. 

Czytaj więcej

Czy Izrael czeka niekończąca się wojna z Iranem?
Konflikty zbrojne
Wojna z Iranem. Beniamin Netanjahu dostrzegł „złotą okazję”

Teraz pojawiła się informacja, że nowy ajatollah wziął udział w pierwszym posiedzeniu władz Iranu dotyczącym polityki zagranicznej. Przedstawił stanowisko, że należy dokonać „bardzo twardej i poważnej” zemsty na USA i Izraelu. Nie wiadomo, czy Modżtaba Chamenei pojawił się na spotkaniu osobiście, czy połączył się z nim zdalnie. Wcześniej Izrael ostrzegał, że nowy przywódca duchowy Iranu stanie się automatycznie celem izraelskich sił zbrojnych. 

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)

Foto: PAP

Z przekazywanych przez przedstawiciela irańskich władz informacji wynika, że pośrednicy z dwóch państw przekazali MSZ Iranu propozycję „zredukowania napięć lub doprowadzenia do zawieszenia broni z USA”. Nie wiadomo jednak, jakie były to propozycje ani jakie państwa wystąpiły w roli pośredników. 

Modżtaba Chamenei miał odpowiedzieć, że „właściwym czasem na pokój będzie ten, gdy USA i Izrael zostaną rzucone na kolana, przyjmą porażkę i zapłacą rekompensatę” Iranowi. 

USA również odrzucają możliwość negocjacji o zakończeniu wojny z Iranem

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił niedawno, że Modżtaba Chamenei został ranny i „prawdopodobnie jest oszpecony”. Spekulacje na ten temat podsyca fakt, że od 28 lutego Chameneiego-juniora nie widziano publicznie. – Jego ojciec, martwy. On przerażony, on jest ranny, on się ukrywa i brak mu legitymacji – mówił Hegseth. Niektórzy przedstawiciele irańskiej administracji przyznawali, że Modżtaba został lekko ranny w ataku, w którym zginął jego ojciec. 

14 marca pojawiła się informacja, że również administracja Donalda Trumpa odrzuciła wysiłki państw Bliskiego Wschodu zmierzające do rozpoczęcia negocjacji między USA a Iranem ws. zakończenia wojny. 

Trump mówił 6 marca, że oczekuje „bezwarunkowej kapitulacji” Iranu. Mówił też, że nie wie, z kim powinien rozmawiać, ponieważ większość irańskich przywódców zginęła. 

17 marca Izrael poinformował, że w jego ataku zginął Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. 

Joe Kent
Konflikty zbrojne
Joe Kent, szef Narodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu rezygnuje
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Żołnierze z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar” testują drony sterowane światło
Konflikty zbrojne
Siergiej Szojgu ostrzega: Żaden region Rosji nie jest już bezpieczny. Ukraińskie drony sięgnęły Uralu
Czy Izrael czeka niekończąca się wojna z Iranem?
Konflikty zbrojne
Wojna z Iranem. Beniamin Netanjahu dostrzegł „złotą okazję”
Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.
Konflikty zbrojne
Kolejny cios dla Iranu? Izrael twierdzi, że nie żyje wysoki rangą przywódca
