Czy Izrael czeka niekończąca się wojna z Iranem?
Po ubiegłorocznej, 12-dniowej wojnie Izraela i USA z Iranem wydawało się, że na horyzoncie pojawił się gwarantujący pokój i korzystny dla Izraela układ sił. Premier Benjamin Netanjahu zapewniał wówczas, że groźba atomowej zagłady państwa żydowskiego została usunięta. W dodatku sojusznicy Iranu z tzw. osi oporu zostali mocno osłabieni, zwłaszcza libański Hezbollah, w Syrii nastąpiła korzystna dla Izraela zmiana reżimu, a Hamas w Strefie Gazy został pokonany, chociaż nie złożył jeszcze broni. Jednak w ostatnich dniach lutego Netanjahu rozpoczął nową wojnę w przekonaniu, że – jak to ujął jeden z jego doradców – pojawiła się „złota okazja” na doprowadzenie do końca całej „misji”.
Irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie (stan z 16 marca)
– Zlikwidujemy egzystencjalne zagrożenie, jakie stwarza terrorystyczny reżim w Iranie – zapewniał 28 lutego, w chwili gdy izraelskie samoloty atakowały już cele w Iranie. Zwycięstwo w tej wojnie miało być swego rodzaju końcem historii w postaci ostatecznego wyeliminowania zagrożenia militarnego ze strony reżimu ajatollahów. Czyli jedynego nieprzejednanego państwa na Bliskim Wschodzie, z którym porozumienie było niemożliwe, tak jak to miało miejsce z Egiptem czy Jordanią w dawnych czasach, a niedawno w formie tzw. Porozumień Abrahamowych z udziałem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Sudanu i Maroka. Wojna jeszcze trwa, lecz premier przekonuje, że zmieniła wszystko na Bliskim Wschodzie. Na korzyść Izraela.
– Netanjahu uczynił ze sprawy Iranu zasadniczy element swej strategii od dekad, przekonując o konieczności podjęcia militarnej akcji przeciwko zagrożeniom ze strony tego kraju – mówi „Rzeczpospolitej” Beth Oppenheim z European Council on Foreign Relations (ECFR). Ze swej perspektywy odniósł więc niezaprzeczalny sukces w postaci wspólnych z USA działań militarnych przeciwko Iranowi. Jak przypomina Beth Oppenheim, udało mu się także wykoleić ostatnią próbę zawarcia porozumienia pomiędzy Iranem a USA w wyniku rozmów tuż przed rozpoczęciem bombardowań. Nie wszystko idzie w tej wojnie do końca po myśli premiera Netanjahu, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualną zmianę irańskiego reżimu, co miało gwarantować, iż Iran stanie się innym państwem, z którym będzie można jakoś ułożyć relacje.
– W gruncie rzeczy nie wiadomo, w jakim stopniu udało się zlikwidować zagrożenie atomowe ze strony Iranu, gdyż nadal nie wiadomo, co stało się z 450 kg wzbogaconego uranu, z którego w stosunkowo niedługim czasie można skonstruować ładunki nuklearne – mówi „Rzeczpospolitej” Avi Scharf z krytycznego wobec premiera dziennika „Haaretz”.
Czytaj więcej
Nie jest też jasne, do jakiego stopnia zostały zniszczone zapasy irańskich rakiet oraz zdolności konstruowania nowych. Jego zdaniem, w sytuacji gdy nowym władzom Iranu uda się przetrwać, ich jedynym celem będzie dążenie do broni nuklearnej, gdyż jedynie tego rodzaju parasol może zapewnić Irańskiej Republice Islamskiej dalszą egzystencję. W sumie za jakiś czas Izrael czeka więc kolejna wyczerpująca wojna. Tak może być bez końca.
– Można odnieść wrażenie, że Izrael żyje iluzją, że w sytuacji taktycznej i militarnej przewagi osłabił wszystkich swych wrogów na tyle, że ma zagwarantowane bezpieczeństwo – tłumaczy Beth Oppenheim. Wskazuje jednak na ryzyko dla relacji USA–Izrael, pomimo obecnej bliskiej współpracy między Trumpem a Netanjahu, w czasie gdy rośnie dwupartyjna frustracja w USA z powodu bezwarunkowego wsparcia dla Izraela, a głosy sprzeciwu stają się coraz głośniejsze w ruchu MAGA. – Ta wojna ma potencjał, aby zwiększyć napięcia między USA a Izraelem w dłuższej perspektywie – zauważa analityczka (ECFR).
Równocześnie Izrael prowadzi drugą wojnę z libańskim Hezbollahem. Nie jest on egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa żydowskiego i wiele wskazuje na to, że nadzieje Izraela na trwałą likwidację zagrożenia ze strony wiernego irańskiemu reżimowi Hezbollahu są uzasadnione. Osłabiona w wyniku izraelskich nalotów zbrojna organizacja libańskich szyitów ma tym razem silniejszego niż do tej pory wroga w postaci libańskich władz, których siły zbrojne przystąpiły do rozbrajania bojowników Hezbollahu jako organizacji walczącej z Izraelem i tym samym zagrażającej suwerenności państwa libańskiego. Idzie to niemrawo, jednak w chwili zakończenia wojny Izrael zdecyduje się zapewne na inwazję lądową na południu Libanu. Tutaj Netanjahu będzie mógł prawdopodobnie zanotować pewien sukces.
Czytaj więcej
Z Iranem jest inaczej. Wprawdzie działania rządu popiera zdecydowana większość obywateli Izraela, lecz nie przekłada się to na wzrost popularności premiera, i jego partii, Likudu. Zgodnie z niedawnym sondażem w dzienniku „Maariv” rządząca koalicja partii prawicowych z Likudem na czele może liczyć zaledwie na 50 miejsc w liczącym 120 osób parlamencie. Na sukces może liczyć opozycja, która ma w gruncie rzeczy podobny stosunek do wojny z Iranem i Hezbollahem. Rzecz w tym, że ortodoksyjne partie żydowskie, koalicjanci Netanjahu, jak Zjednoczony Judaizm Tory (UTJ) czy Szas, żądają zwolnienia ok. 80 tys. haredim, czyli ortodoksyjnych Żydów, z obowiązku służby wojskowej.
Czytaj więcej
Z drugiej strony opozycja jest podzielona, co może zaważyć na wynikach wyborów. Powinny się odbyć pod koniec października, jednak pojawiają się głosy, iż Netanjahu może do nich doprowadzić wcześniej, po zakończeniu wojny. Tym bardziej że, jak wynika z sondaży Israel Democracy Institute, po 12 dniach wojny 81 proc. Izraelczyków wspiera działania przeciwko Iranowi. Wśród ludności żydowskiej odsetek ten wynosi nawet 93 proc. Za wojną jest nawet 65,5 proc. ludności arabskiej Izraela. Ponad dwie trzecie Żydów uważa, że irański projekt nuklearny i zagrożenie ze strony rakiet balistycznych można wyeliminować. Mniejszy, choć wciąż duży odsetek (61 proc.), uważa, że irański reżim można obalić. Arabowie są w tych sprawach dużo bardziej pesymistyczni. Tak czy owak Netanjahu może mieć nadzieję, że zdobędzie urząd premiera po raz czwarty. Do chwili obecnej rządzi 18 i pół roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas