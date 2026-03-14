I w tym kontekście mówił też o „zabraniu” przez Izrael części terytorium Libanu, jeżeli rząd tego kraju nadal nie będzie sobie radził z Hezbollahem. Z wypowiedzi Katza nie wynika, czy chodzi tylko o część od izraelskiej granicy do rzeki Litani. Choć izraelski portal Ynet, powołując się na anonimowe źródła oficjalne, pisał, że operacja na szeroką skalę w tej właśnie części to „ekstremalna opcja”, bo są rozważane też punktowe ataki na domy w regionie do rzeki Litani, w których, jak uważają Izraelczycy, Hezbollah ma magazyny broni.

Dlaczego rządowi Libanu nie udaje się rozbroić Hezbollahu?

Południowy Liban, właśnie do rzeki Litani, miał być strefą, w której jedynymi siłami zbrojnymi są armia libańska i libańskie siły bezpieczeństwa. Wynika to z porozumienia o zawieszeniu broni z listopada 2024 r., które zawarto po przeszło roku konfliktu (zaczął się, gdy Hezbollah wsparł Hamas po jego wielkim ataku terrorystycznym na Izrael z 7 października 2023 r., kilka miesięcy później przerodził się w poważną wojnę). Rząd libański miał też nie dopuszczać do ataków Hezbollahu i „innych grup zbrojnych” na Izrael, a Izrael w zamian miał nie atakować Libanu.

Porozumienie już wcześniej było łamane, teraz znowu mamy do czynienia z wojną. Jak napisał antyrządowy izraelski dziennik „Haarec”, powołując się na źródła dyplomatyczne, Izrael zamierza ją prowadzić nawet wtedy, gdy Donald Trump ogłosi koniec wojny przeciwko Iranowi – aż do rozbrojenia i zniszczenia Hezbollahu.

Do końca zeszłego roku cała broń miała być w Libanie pod kontrolą państwa – armii i kilku służb. Zapowiadał to rząd, na którego czele od lutego 2025 r. stoi Nawaf Salam. W ten sposób miała się zrealizować zasada, że w normalnym państwie tylko wojsko i służby państwowe mają prawo użycia siły.

Ten monopol łamie zwłaszcza Hezbollah, który od razu skrytykował plany pozbawienia go broni, wyśmiał ideę państwowego monopolu w tej kwestii. I stwierdził, że premier Salam działa pod presją USA (które od tego uzależniały pożyczki międzynarodowych instytucji finansowych dla pogrążonego w kryzysie gospodarczym Libanu), oraz że „w pełni służy Izraelowi”.