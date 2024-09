W jego opinii Hezbollah może zostać mocno osłabiony w wyniku akcji Izraelskiej, lecz nie może być mowy o jego całkowitej likwidacji. Co więcej, liczy on na polityczne zyski w regionie, prowadząc wojnę z Izraelem, państwem, które zna jedynie politykę brutalnej siły. Dlatego Jerozolima nie chce negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Gazie, co mogłoby wstrzymać działania wojenne Hezbollahu solidaryzującego się z ludnością palestyńską.

Większość mieszkańców Izraela popiera nową wojnę

Izrael traktuje Hezbollah jako trwałe zagrożenie swego bezpieczeństwa, północnych regionów kraju. – Żadne państwo na świecie nie może tolerować takiej sytuacji – powtarza premier Netanjahu. – Jego strategia ma na celu zmuszenie silą Hezbollahu do zaprzestania ostrzału jako działań zbyt kosztownych, biorąc pod uwagę niszczycielską moc Izraela. Chodzi także o to, aby Hezbollah zrozumiał, iż nie może być mowy o żadnym iunctim pomiędzy tym, co dzieje się w Gazie, a wydarzeniami w Libanie i aby zrezygnował z ataków na Izrael bez względu na losy zawieszenia broni z Hamasem — mówi „Rzeczpospolitej” Avi Sharf z liberalnego dziennika „Haarec”.

Zwraca uwagę, że o ile większość obywateli domaga się od premiera zawarcia zawieszenia broni w Gazie i uwolnienia zakładników, to ta sama większość wspiera walkę z Hezbollahem. Przy tym mało kto w Izraelu ma wątpliwości, że udać się może całkowita likwidacja Hezbollahu.

Nikt nie chce wielkiej wojny

Tym niemniej rząd Netanjahu zdecydowany jest doprowadzić dzieło do końca i jeżeli zdalne operacje nie dadzą zadowalających rezultatów konieczna będzie operacja lądowa. To jednak ostateczność.

– Izrael może pozwolić sobie na wszelkie działania w Libanie, wychodząc ze słusznego przekonania, że nikomu nie zależy na rozpętaniu wielkiej wojny regionalnej. Teheran nie ma innego wyjścia jak patrzeć, jakie ciosy przyjmuje sojuszniczy Hezbollah, gdyż Iran nie jest gotów do przyłączenia się do wojny zarówno ze względu na niestabilną sytuację wewnętrzną, jak i z powodu obawy, iż po stronie Izraela staną USA – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Ilter Turan, emerytowany profesor z uniwersytetu Bilgi w Stambule. Jest przekonany, że do wojny regionalnej jeszcze daleko.