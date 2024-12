Nowy Bliski Wschód, nowy świat. Kto straci, kto zyska na obaleniu Baszara Asada

Jest i trzeci obraz – rebelianci, wielu z nich o dżihadystycznej przeszłości, zapewniający, że teraz wszyscy Syryjczycy, niezależnie od tego, z jakiej społeczności pochodzą, czy są z mniejszości religijnej czy etnicznej, czy – jak oni – z sunnickiej większości, nie mają się czego obawiać. Prześladowań w stylu Asada czy panujących przez kilka lat nad częścią Syrii terrorystów islamistów z ISIS ma nie być. Symbolicznym potwierdzeniem tych głośno ogłaszanych intencji jest sposób, w jaki obóz zwycięski potraktował Asadowskiego premiera Mohameda al-Dżalaliego. Najpierw niemal z honorami wyprowadzili go z domu, a potem ogłosili, że to on ma stać na czele władz, aż do czasu powołania rządu przejściowego, z założenia pluralistycznego.

Syria w okresie przejściowym. Dokąd zaprowadzą ją rebelianci, którzy niedawno byli dżihadystami?

Na głównego pogromcę Asada wygląda Abu Mohamed al-Dżawlani, przywódca Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), najważniejszej z organizacji, które nieoczekiwanie ledwie kilkanaście dni temu ruszyły z północy do odbijania najważniejszych miast Syrii. To on podpisuje najważniejsze dokumenty, używając zresztą swojego prawdziwego imienia i nazwiska Ahmed asz-Szara, a nie pseudonimu rewolucyjnego. Podkreśla, że taki pseudonim Abu Mohamed al-Dżawlani nie jest już potrzebny, rewolucja, rozpoczęta prawie 14 lat temu, się skończyła.

Jako Al-Dżawlani był dżihadystą związanym z Al-Kaidą czy ISIS, trafiał na listy terrorystów. Czy można wierzyć, że fundamentalizm sunnicki, którym kierowało się wielu dzisiejszych zwycięzców, nie tylko Al-Dżawlani, to przeszłość? Na razie jest czas radości z obalenia dyktatora, cieszą się nie tylko sunnici, także wielu przedstawicieli mniejszości, w tym chrześcijanie. Niedawna historia rewolucji arabskich nakazuje ostrożność, usunięcie dyktatorów w Egipcie czy Libii nie doprowadziło do demokracji, wolności, poszanowania praw człowieka. Czy Syria może być wyjątkiem? – to pytanie będzie nam jeszcze zapewne długo towarzyszyło.

Nowy Bliski Wschód, nowy świat. Kto straci, kto zyska na obaleniu Baszara Asada

Wyjątkowe jest znaczenie wydarzeń w Syrii dla całego regionu i dla świata. Powstaje nowy Bliski Wschód, w którym drastycznie maleje rola czołowych państw antyzachodniego bloku, z Iranem na czele, i Rosją. Putin doznaje też wizerunkowej porażki, już nie może mówić dyktatorom: „Nie bójcie się, nie bawcie się w zachodnie gry z demokracją, ja was ochronię!”. Upadek rosyjskiego podopiecznego, Baszara Asada, to dla nich dotkliwa przestroga.