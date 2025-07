Koncentracja na dobrach wspólnych: pokoju, dobrobycie, demokracji

Postawa trzecia sugeruje koncentrację na dobrach wspólnych: pokoju, dobrobycie, demokracji. Ta opcja zakłada konieczność kompromisu pomiędzy zwaśnionymi stronami, bez którego nie sposób realizować dóbr wspólnych. Kompromis wymaga dialogu, poświęceń niektórych ideałów czy interesów, kulturowej tolerancji. W tej opcji prawo, etyka i równe zasady politycznej konkurencji mają rolę kluczową, bo chronią interesy słabszych, utrudniają oszustwa i ograniczają chaos.

Każda z tych postaw ma plusy i minusy, lecz mnie najbardziej odpowiada ta trzecia. Postawa pierwsza oznacza wyrzeczenie się praw obywatelskich, o które ciężko walczyły kolejne pokolenia Polaków. Druga prowadzi do jeszcze większego chaosu poprzez nakręcanie spirali nienawiści, wyścig zbrojeń i obustronne prowokacje. Postawa trzecia nie daje gwarancji na sukces, lecz daje na ten sukces szansę. Zwycięstwo „naszych” na gruzach gospodarki i demokracji nie przemawia do mnie. Podobnie nie przemawia do mnie chowanie głowy w piasek.