Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Jeśli pani Krystyna z Oleśnicy lub pan Krzysztof z Nowego Targu czeka na orzeczenie sądu w prostej sprawie cywilnej w pierwszej instancji dłużej niż trzy lata (to częste), doświadcza braku praworządności. To, że sądzi w tej sprawie sędzia niezawisły, nie zmienia stanu rzeczy. Jeśli sprawca brutalnego gwałtu wychodzi z więzienia po trzech latach, niebo woła o przywrócenie praworządności. Naszą ambicją powinno być cywilizowane państwo efektywnych rządów prawa, a nie praworządność dla samej siebie.

PiS wykorzystał brak zaufania do sądów w złym celu

Trzeba jasno powiedzieć, że wśród wielu dokonań wolnej Polski po 1989 roku zabrakło dobrego wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to przede wszystkim kondycji sądów i ich „kultury”. Ustanowiono wszystkie cywilizowane reguły i rozwinięte gwarancje – KRS z podmiotową reprezentacją sędziów (co trzeba przywrócić), a nawet ich zdecydowaną przewagą w Radzie (co wątpliwe). W reakcji na praktyki PRL-u zgodzono się na model korporacyjny (sędziowie sami zarządzają sądami), który pod każdym względem na świecie skutkuje ustrojową zapaścią. Władza i grupa zawodowa, które nie podlegają ocenie jak inne, nie dbają o wysoki standard. Stąd formalizm, nawyki asekuracyjne skutkujące przewlekłością i fikcja odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W sądach spotkamy uczciwych i profesjonalnych sędziów, ale nie oni nadają wzorce całemu sądownictwu. PiS wykorzystał brak zaufania do sądów w złym celu. Nie dążył do modernizacji sądów, lecz panowania politycznego nad nimi. W efekcie nie mamy ani mocnych gwarancji praworządności, ani efektywności sądów.

Foto: Tomasz Sitarski

Trzeba powiedzieć, że główny nurt opozycji wobec polityki PiS-u okazał się anachroniczny. Prawo obywatela do niezależnego i szybkiego postępowania nie znalazło się w centrum prac nad przywróceniem praworządności, tak jakby była ona domeną elit sądowych. Powierzenie przygotowania zmian stowarzyszeniom sędziowskim było jasnym sygnałem, że głębokie wady polskiego wymiaru sprawiedliwości nie zostaną usunięte.