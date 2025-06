Dominik Czeszkiewicz: Jest plan B na przywracanie praworządności

Wskazanie kandydatów do KRS trzeba powierzyć samorządowi sędziowskiemu. To jedyny obecnie sposób, by ją zalegalizować – mówi Dominik Czeszkiewicz, sędzia, dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.