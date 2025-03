Tomczyk mówił, że jeśli władze USA przekazują broń, to mają „duży wpływ na to, co dzieje się z tym sprzętem - i teraz, i później”, ale że nie jest tak „w przypadku kontraktów zawieranych przez państwa, takie jak kontrakty zawierane z Polską”.

Czy Amerykanie za pomocą kodów mogą uziemić polskie HIMARS-y? Czy może jest tak, że ukraińskie HIMARS-y mogą zostać sparaliżowane przez USA, ale polskie - nie?

- Jest tak, że skoro HIMARS-y albo różnego rodzaju broń precyzyjna bazuje na amerykańskich systemach i na amerykańskich informacjach, i jest to broń, która jest w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, to siłą rzeczy Stany Zjednoczone mają na to wpływ. Kiedy na przykład taka broń trafia do Polski i jest to kontrakt nie pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, ale pomiędzy firmami zbrojeniowymi, to w oczywisty sposób Polska jest dysponentem i kodów, i tej broni - oświadczył polityk.

Amerykański system HIMARS na poligonie na Filipinach Foto: REUTERS/Eloisa Lopez

- Jeżeli chodzi o informację: Polska buduje swój system satelitarny. W tym roku - wszystko na to wskazuje - będziemy mogli wysłać pierwszego polskiego satelitę na orbitę, to będzie satelita wojskowy. W ciągu następnego roku ta konstelacja pięciu-sześciu satelitów będzie na niebie i będzie działała na naszą rzecz - zadeklarował.