Ze wszystkich „-izmów” politycznie najgroźniejszy jest być może idiotyzm

Rozrywka jest zatem przednia. I właśnie dlatego go wybrano. Bo przecież żadnego złożonego problemu ten człowiek nie rozwiąże. Chyba że przypadkiem. A więc byłaby to też forma rozrywki. Oczywiście, po tym rzucie oka na ekipę Białego Domu, film o zdurniałej ludzkości nie wydaje się nas odsyłać do odległej o stulecia przyszłości.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Co najważniejsze: nie należy traktować odwołań do „idiokracji” jako politycznej obelgi. Nie widzę tu miejsca na poczucie wyższości. Przeciwnie. W pogoni za stygmatyzowaniem nowych odsłon faszyzmu czy komunizmu nie widzi się, że z owych „-izmów” politycznie najgroźniejszy jest być może idiotyzm. I to jest ślepota uzasadniona. Gdyby bowiem komukolwiek przyszło do głowy stawiać mu opór, polityka nie podzieliłaby się przypadkiem inaczej? Tak. I to radykalnie.