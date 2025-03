Nowa szefowa wywiadu narodowego USA. Dla Rosjan: „nasza dziewczyna”

Czarny van zatrzymał się przed wejściem do monachijskiego hotelu Bayerischer Hof. Ochroniarz otworzył drzwi, a z samochodu wyszła elegancko ubrana brunetka z białym kosmykiem włosów opadającym na ramiona. Tulsi Gabbard zdecydowanym krokiem weszła do budynku, gdzie odbywała się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. To na tym corocznym spotkaniu szefów rządów, ekspertów i dyplomatów 43-latka wygłosiła swoje pierwsze przemówienie jako nowo mianowana dyrektor wywiadu narodowego USA (DNI).