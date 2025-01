Nowe zarzuty wobec kandydata Donalda Trumpa na szefa Pentagonu. Żona się go bała?

Była szwagierka Pete'a Hegsetha, który jest kandydatem Donalda Trumpa do objęcia funkcji sekretarza obrony twierdzi, że była żona Hegsetha obawiała się go do tego stopnia, że przekazała przyjaciołom słowo alarmowego, którego miała używać w rozmowach z nimi w przypadku, gdyby czuła się zagrożona.