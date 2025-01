Inauguracja Donalda Trumpa: Walka o powrót do starego świata

Akurat Hegseth nie jest idealnym kandydatem do tego, by mówić o moralności i normalności. Ma siedmioro dzieci z trzema żonami, a imion własnych dzieci nie mógł sobie przypomnieć na senackim przesłuchaniu. Oskarżano go o niewłaściwe zachowania wobec kobiet, a także publiczne pijaństwo. Ale to jest właśnie paradoks ruchu MAGA (Make America Great Again), gdzie faceci po przejściach, przedstawiciele wymierającej cywilizacji maczystowskiej walczą o powrót do starego świata.

Zuckerberg uznał, że rewolucja woke poszła za daleko. I ocenił, że moderacja na Facebooku przekształca się powoli w cenzurę, a to wszystko szkodzi biznesowi

Walka z wokeizmem nie była pewnie rozstrzygająca dla poparcia Trumpa w listopadowych wyborach, ale nie przypadkiem pokonanie Kamali Harris przez Trumpa wielu uważa za symboliczny tryumf tzw. alt-rightu nad wokeizmem, czego znakiem miało być wycofanie tamponów z męskich toalet w biurach Facebooka w USA przez Marka Zuckerberga. Zuckerberg uznał, że rewolucja woke poszła za daleko. I ocenił, że moderacja na Facebooku przekształca się powoli w cenzurę, a to wszystko szkodzi biznesowi. A on jako biznesmen chce, by rząd amerykański stawał po jego stronie, gdy spiera się z rządami innych krajów, a także z Unią Europejską. Dlatego też przyłączył się do Trumpa, licząc, że rząd będzie wspierał jego globalną ekspansję, a nie rzucał mu kłody pod nogi jak poprzednia administracja.

Po MAGA idzie MEGA. Jak Trump z Muskiem przygotowują wielką kontrrewolucję kulturową w Europie

Dodajmy do tego jeszcze Elona Muska, który jest ojcem dziesiątki dzieci z kilkoma kobietami, a dziś staje na czele wojny o wolny biznes (ma doprowadzić do deregulacji) i o wolność słowa. Podkreśla, że kupienie przez niego Twittera, który zmienił na X, nie jest kolejnym biznesem, ale właśnie elementem krucjaty o wolność słowa, której zagrażać miał według niego woke.

Powinniśmy to wszystko śledzić uważnie również w Polsce. Nie dlatego, że u nas przyjął się wokeizm, bo było to nad Wisłą zjawisko bardzo naskórkowe, znacznie bardziej elitarne niż w USA. Polemikę z lewicą albo z tym, co za lewicę będzie uważać, Trump i jego ekipa będą bowiem toczyć non stop. Elon Musk już zapowiedział, że po sukcesie MAGA czas na MEGA, czyli Make Europe Great Again, co może być zapowiedzią wspierania partii, na myśl o których europejski establishment dostaje gęsiej skórki.