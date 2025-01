Puste krzesła na trybunie inauguracyjnej w Waszyngtonie Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Według informacji CNN, Secret Service i inne służby, w tym policja Dystryktu Kolumbii i policja Kapitolu ustalają, jak przeniesienie inauguracji i późniejszej parady pod dach zmieni plany bezpieczeństwa przygotowane na poniedziałek. „Agencje mają teraz jedynie trzy dni na opracowanie nowego planu bezpieczeństwa, którego przygotowanie wcześniej zajęło miesiące. Agencje pracowały od początku 2024 r., planując inaugurację” - czytamy w amerykańskim portalu.

Według planów, w inauguracji Donalda Trumpa miały wziąć udział setki tysięcy osób i ok. 25 tys. funkcjonariuszy, członków służb i wojska. W piątek w związku z zaprzysiężeniem prezydenta w Waszyngtonie trwało rozstawianie ogrodzeń - zaplanowano blisko 50 kilometrów płotów.

Meteorolodzy przewidują, że w dniu inauguracji Trumpa temperatura w Waszyngtonie będzie wynosić ok. -4 - -6 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna może spaść do minus 20 stopni. Ma to być najzimniejsza inauguracja od czasu rozpoczęcia drugiej kadencji przez Ronalda Reagana w 1985 r. Z powodu niskiej temperatury (-14 stopni, odczuwalna -32) ceremonię przeniesiono wówczas do rotundy Kapitolu. Tradycyjną paradę w 1985 r. odwołano. Teraz ma odbyć się ona w hali Capital One Arena w Waszyngtonie z udziałem 20 tys. osób. Donald Trump zapowiedział, że będzie obecny.

W Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie odbywają się w listopadzie, a nowy prezydent rozpoczyna urzędowanie od zaprzysiężenia organizowanego 20 stycznia (lub 21 stycznia, jeśli 20 wypada niedziela). Donald Trump po raz drugi zasiądzie w Białym Domu, był już prezydentem w latach 2017-2021.