Antyszczepionkowiec na czele Departamentu Zdrowia w USA? Nobliści mówią "nie"

List, do którego dotarł "The New York Times", to pierwszy od lat przypadek, gdy laureaci Nagrody Nobla zjednoczyli się przeciwko kandydatowi do przyszłego gabinetu. Richard Roberts, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z 1993 r., który pomógł w jego opracowaniu., przypomniał, że grono noblistów stara się trzymać z dala od polityki, zawsze, kiedy jest to możliwe.



Tym razem jednak uznali oni, że zatwierdzenie kandydatury Kennedy'ego, zagorzałego krytyka medycyny głównego nurtu, wrogo nastawionego do naukowców i agencji, które miałby nadzorować, jest zagrożeniem, którego laureaci Nagrody Nobla nie mogli zignorować. Kwestionują przede wszystkim brak kwalifikacji kandydata w medycynie, naukach pokrewnych czy administracji, co, zdaniem noblistów, podważa jego kompetencje do kierowania departamentem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia publicznego i finansowanie badań biomedycznych.

Teorie spiskowe Roberta F. Kennedy'ego

„Umieszczenie Roberta F, Kennedy’ego na stanowisku kierownika DHHS naraziłoby zdrowie publiczne na niebezpieczeństwo i podważyłoby globalne przywództwo Ameryki w naukach o zdrowiu” – ostrzegli autorzy listu. Uważają, że niechęć Kennedy’ego wobec dobrze ugruntowanych narzędzi zdrowia publicznego, takich jak szczepionki i fluoryzacja wody pitnej, stanowiłby zagrożenie dla dobrobytu kraju

Poglądy Kennedy'ego wyraźnie wybrzmiały podczas pandemii koronawirusa. Polityk twierdził, że zawarte w szczepionkach substancje chemiczne wywołują u dzieci zaburzenia neurologiczne, w tym autyzm i zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, postawi przed sądem doradcę Białego Domu ds. pandemii koronawirusa.