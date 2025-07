Donald Tusk wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, który jest również ministrem ds. europejskich, podkreślali na konferencji podsumowującej polską prezydencję również jej wymiar gospodarczy – między innymi sprawę deregulacji gospodarki w ramach dyrektywy Omnibus, a także kwestię walki z nielegalną migracją. - Polska prezydencja uświadomiła także wszystkim naszym partnerom, że nadszedł czas, kiedy Unia Europejska czy Europa jako taka musi zacząć o sobie myśleć także w kategoriach zdolności do obrony, do kontroli terytorium, do kontroli granic – mówił Tusk, zwracając uwagę m.in. na takie rozwiązanie, jak ograniczenie prawa do azylu, wdrożone przez Polskę.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że "Polska prezydencja zostanie zapamiętana przede wszystkim za wspieranie europejskiej obronności oraz za otwarcie ważnej debaty na temat uproszczenia i ograniczenia ciężarów administracyjnych dla firm, by zwiększyć konkurencyjność" - podkreślił Costa, podsumowując sześć miesięcy polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?

Prezydencja odpowiada za funkcjonowanie Rady Unii Europejskiej, która obok Parlamentu Europejskiego negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską.

Rotacyjnie prezydencję na sześć miesięcy obejmują kolejne państwa członkowskie UE. Dania będzie sprawowała prezydencję do końca 2025 roku, po niej obejmie ją Cypr.