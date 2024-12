To dodaje prezydencji i polskiemu przywództwu w UE nowego wymiaru. Trzaskowski – były europoseł, były minister ds. europejskich – będzie mógł w kampanii grać kartą swojego międzynarodowego doświadczenia. I chociaż w Polsce kwestiami europejskimi zajmuje się rząd, a nie prezydent (ten tradycyjnie odpowiada m.in. za sprawy NATO czy relacje transatlantyckie), to wydarzenia w Brukseli i na świecie będą oczywiście wpływać na kampanię prezydencką i jej głównych graczy. Kandydaci będą ustawiać się wokół tego, co wydarzy się przez najbliższe miesiące. I dla Trzaskowskiego to duża szansa. Ale jego konkurenci – gdy stawka się oczywiście wyklaruje – nie będą też zasypywać gruszek w popiele.