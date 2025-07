Szymon Hołownia nie chce rozkręcać polaryzacji. Trudno mu się dziwić

„Najważniejsza znowu musi stać się patria, a nie partia” – mówił Szymon Hołownia po tym, jak został marszałkiem Sejmu w listopadzie 2023 roku. To były czasy tzw. sejmfliksa i karnawału po zwycięstwie 15 października. I na tej płaszczyźnie Hołownia działa integralnie, choć sytuacja powyborcza jest obiektywnie trudna.

Oczywiście istnieje szybsze, łatwiejsze i nęcące wyjście. Ulec podszeptom i pokusom zarówno polityków KO, jak i wspierających ich autorytetów (tych przynajmniej, którzy jeszcze przy partii Donalda Tuska pozostali). Ale jeśli by się ugiął, to pozostałoby mu już tylko zapisanie się do Platformy Obywatelskiej. Trudno o ruch bardziej idący w logice duopolu PO–PiS i polaryzacji niż ten, do którego jest namawiany.

Warto odnotować, że PO ani prokuratura nie przedstawiły poważnych dowodów na systemowe fałszerstwa wyborcze. Są oczywiście różne wątpliwości, ale ich analizy bywają wątpliwej jakości, z których najsłynniejsza – dr. Krzysztofa Kontka – została w powszechnej opinii ekspertów uznana za intelektualny i merytoryczny humbug. To ciekawe, że w starciu o najwyższą stawkę w demokracji – ważność wyborów – politycy PO nie przygotowali do tej pory żadnych wiarygodnych argumentów wykraczających poza wąski fragment swojej najbardziej radykalnej twitterowej bańki, której członkowie od lat zresztą zwalczają Hołownię i są wobec niego bardziej niechętni niż nawet wobec PiS. Tak jakby byli do wszystkiego całkowicie nieprzygotowani i działali ad hoc.

Tymczasem profesjonalne analizy zawodowców (Jarosław Flis, Dominik Batorski, Piotr Szulc) – jak ta opublikowana przez Fundację Batorego – pokazują, że wyborcze anomalie dotyczą stosunkowo niewielkiej liczby komisji bez znaczącego wpływu na wynik wyborów. I nietrudno się dziwić, że w tej sytuacji, już przed decyzją SN, Hołownia, PSL i Lewica odcięli się od spiskowego podejścia w tej sprawie – wybierając patrię, a nie Platformę Obywatelską. Partia Donalda Tuska i rząd ma zresztą już teraz większe i realne problemy, jak trwający kryzys na zachodniej granicy.