Czy Putin zaproponował miejsce spotkania z Zełenskim?

Do rozmowy Trump-Putin doszło w poniedziałek, podczas spotkania prezydenta USA z liderami europejskimi, którzy wraz z Wołodymyrem Zełenskim przybyli do Waszyngtonu.

Prezydent USA miał przerwać to spotkanie, aby zadzwonić do Putina, choć wcześniej zapowiadał, że ma zamiar rozmawiać z przywódcą Rosji po zakończeniu spotkania.

Po rozmowach Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że „rozpoczął przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone”. Po tym spotkaniu miałoby dojść do rozmów trójstronnych, miedzy Ukrainą, USA i Rosją.

Donald Trump dodał, że działania z Rosją i Ukrainą koordynują wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff.

Na sugestię spotkania w Moskwie prezydent Ukrainy od razu odpowiedział „nie”.