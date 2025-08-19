Czy Putin zaproponował miejsce spotkania z Zełenskim?

Aktualizacja: 19.08.2025 18:38 Publikacja: 19.08.2025 16:22
Władimir Putin
Foto: Reuters, Vyacheslav Prokofyev
Do rozmowy Trump-Putin doszło w poniedziałek, podczas spotkania prezydenta USA z liderami europejskimi, którzy wraz z Wołodymyrem Zełenskim przybyli do Waszyngtonu.
Prezydent USA miał przerwać to spotkanie, aby zadzwonić do Putina, choć wcześniej zapowiadał, że ma zamiar rozmawiać z przywódcą Rosji po zakończeniu spotkania.
Po rozmowach Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że „rozpoczął przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone”. Po tym spotkaniu miałoby dojść do rozmów trójstronnych, miedzy Ukrainą, USA i Rosją.
Donald Trump dodał, że działania z Rosją i Ukrainą koordynują wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff.
Na sugestię spotkania w Moskwie prezydent Ukrainy od razu odpowiedział „nie”.
W trakcie wielomiesięcznych już prób podejmowania rozmów pokojowych Władimir Putin wyrażał możliwość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak podkreślał, że takie rozmowy mogą odbyć się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Zaznaczał, że spotkanie wymaga odpowiednich przygotowań i nie może być nieprzemyślane czy przedwczesne. Jego stanowisko potwierdził również minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, który powiedział, że przygotowania do takich szczytów wysokiego szczebla zajmują czas i powinny być dobrze zaplanowane. Dotychczas Kreml oficjalnie mówi jedynie o rozważaniu możliwości takich bezpośrednich rozmów po starannych konsultacjach.
Putin twierdził też, że do tej pory „warunki” do takiego spotkania nie zostały spełnione, wskazując na konieczność postępów w negocjacjach lub w sytuacji na froncie. Z kolei europejscy liderzy, w tym Emmanuel Macron, zaproponowali, by rozmowy odbyły się w neutralnym kraju, np. w Szwajcarii lub Turcji, które wcześniej były miejscem ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Były też doniesienia o możliwym miejscu spotkania na Węgrzech, gdzie Putin, mimo decyzji MTK, nie musiałby obawiać się aresztowania.
Władimir Putin i Donald Trump spotkali się 15 sierpnia na Alasce. Na amerykańskiej ziemi rosyjski przywódca powitany został czerwonym dywanem, oklaskami Donalda Trumpa i wspólną podróżą prezydencką „bestią”.
Po trzygodzinnych rozmowach Putin nie tylko nie ogłosił zawieszenia broni, ale raz jeszcze odwołał się do konieczności „rozwiązania historycznych źródeł konfliktu”, co według Kremla oznacza „denazyfikację” Ukrainy, jej demilitaryzację i faktycznie pozbawienie suwerenności w sprawach zagranicznych i wojskowych. Wspomniał także o konieczności stworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, przez co Moskwa ma na myśli m.in. wycofanie amerykańskich wojsk z flanki wschodniej NATO.
Po tej rozmowie stanowisko Donalda Trumpa zakłada presję na prezydenta Zełenskiego, aby Ukraina zgodziła się na ustępstwa terytorialne, zwłaszcza w konflikcie dotyczącym Donbasu i Krymu. Putin domaga się przekazania pod rosyjską kontrolę niezdobytych od 2022 roku terenów w obwodach donieckim i ługańskim.
Gdy przywódcy Rosji i USA wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej przed odlotem Putina, Trump wspomniał o możliwym następnym spotkaniu. - Tym razem w Moskwie - rzucił niezobowiązująco Putin.
Źródło: rp.pl, AFP
