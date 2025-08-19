Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Putin zaproponował miejsce spotkania z Zełenskim?

Podczas wczorajszej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Władimir Putin miał zaproponować spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie - podała agencja AFP.

Publikacja: 19.08.2025 16:22

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Reuters, Vyacheslav Prokofyev

Agnieszka Kazimierczuk

Do rozmowy Trump-Putin doszło w poniedziałek, podczas spotkania prezydenta USA z liderami europejskimi, którzy wraz z Wołodymyrem Zełenskim przybyli do Waszyngtonu.

Prezydent USA miał przerwać to spotkanie, aby zadzwonić do Putina, choć wcześniej zapowiadał, że ma zamiar rozmawiać z przywódcą Rosji po zakończeniu spotkania. 

Po rozmowach Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że „rozpoczął przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone”. Po tym spotkaniu miałoby dojść do rozmów trójstronnych, miedzy Ukrainą, USA i Rosją.

Donald Trump dodał, że  działania z Rosją i Ukrainą koordynują  wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff.

Na sugestię spotkania w Moskwie prezydent Ukrainy od razu odpowiedział  „nie”.

Reklama
Reklama

Spotkanie Zełenski-Putin. Rosyjski lider wskazywał warunki

W trakcie wielomiesięcznych już prób podejmowania rozmów pokojowych Władimir Putin wyrażał możliwość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak podkreślał, że takie rozmowy mogą odbyć się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Zaznaczał, że spotkanie wymaga odpowiednich przygotowań i nie może być nieprzemyślane czy przedwczesne. Jego stanowisko potwierdził również minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, który powiedział, że przygotowania do takich szczytów wysokiego szczebla zajmują czas i powinny być dobrze zaplanowane. Dotychczas Kreml oficjalnie mówi jedynie o rozważaniu możliwości takich bezpośrednich rozmów po starannych konsultacjach.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump tuż przed spotkaniem na Alasce
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce zawieszenia broni, jest zainteresowany innym rozwiązaniem

Putin twierdził też, że do tej pory „warunki” do takiego spotkania nie zostały spełnione, wskazując na konieczność postępów w negocjacjach lub w sytuacji na froncie. Z kolei europejscy liderzy, w tym Emmanuel Macron, zaproponowali, by rozmowy odbyły się w neutralnym kraju, np. w Szwajcarii lub Turcji, które wcześniej były miejscem ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Były też doniesienia o możliwym miejscu spotkania na Węgrzech, gdzie Putin, mimo decyzji MTK, nie musiałby obawiać się aresztowania. 

Trump i Putin spotkają się w Rosji?

Władimir Putin i Donald Trump spotkali się 15 sierpnia na Alasce. Na amerykańskiej ziemi rosyjski przywódca powitany został czerwonym dywanem, oklaskami Donalda Trumpa i wspólną podróżą prezydencką „bestią”.

Po trzygodzinnych rozmowach  Putin nie tylko nie ogłosił zawieszenia broni, ale raz jeszcze odwołał się do konieczności „rozwiązania historycznych źródeł konfliktu”, co według Kremla oznacza „denazyfikację” Ukrainy, jej demilitaryzację i faktycznie pozbawienie suwerenności w sprawach zagranicznych i wojskowych. Wspomniał także o konieczności stworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, przez co Moskwa ma na myśli m.in. wycofanie amerykańskich wojsk z flanki wschodniej NATO. 

Reklama
Reklama

Po tej rozmowie stanowisko Donalda Trumpa zakłada presję na prezydenta Zełenskiego, aby Ukraina zgodziła się na ustępstwa terytorialne, zwłaszcza w konflikcie dotyczącym Donbasu i Krymu. Putin domaga się przekazania pod rosyjską kontrolę niezdobytych od 2022 roku terenów w obwodach donieckim i ługańskim.

Gdy przywódcy Rosji i USA wzięli udział we wspólnej  konferencji prasowej przed odlotem Putina, Trump wspomniał o możliwym następnym spotkaniu. - Tym razem w Moskwie - rzucił niezobowiązująco Putin. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, AFP

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Do rozmowy Trump-Putin doszło w poniedziałek, podczas spotkania prezydenta USA z liderami europejskimi, którzy wraz z Wołodymyrem Zełenskim przybyli do Waszyngtonu.

Prezydent USA miał przerwać to spotkanie, aby zadzwonić do Putina, choć wcześniej zapowiadał, że ma zamiar rozmawiać z przywódcą Rosji po zakończeniu spotkania. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Konflikty zbrojne
Sondaż: Czy Ukraina powinna ustępować Rosji? Wiemy, co uważają Polacy
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
„Financial Times”: Ukraina odrzuca żądania Władimira Putina, boi się szturmu na Dniepr
– Netanjahu nie jest zainteresowany zakończeniem wojny. Wtedy rozpoczną się rozliczenia i na porządk
Konflikty zbrojne
Beniamin Netanjahu gra va banque. Na wojnie w Strefie Gazy bez zmian
W Waszyngtonie szczyt, w Ukrainie alarm przeciwlotniczy w całym kraju
Konflikty zbrojne
W Waszyngtonie szczyt, w Ukrainie alarm przeciwlotniczy w całym kraju
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców
Konflikty zbrojne
Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie