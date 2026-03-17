Prezydent USA w odpowiedzi zarzucił sojusznikom, że ci wykazują się niewdzięcznością po tym, jak przez lata to USA chroniły ich przed zagrożeniem.

Były wiceszef MSZ: Widać brak planu na zakończenie wojny z Iranem

Szejna, w latach 2023-2025 wiceszef MSZ, był pytany, czy możliwe jest, że Trump zażąda również od Polski wysłania sił na Bliski Wschód (na razie takiego żądania pod naszym adresem prezydent USA nie sformułował).

W odpowiedzi polityk Nowej Lewicy zwrócił uwagę, iż „liderem projektu nie są Stany Zjednoczone, tylko Izrael”. – I to widać dzisiaj gołym okiem – dodał. Szejna wyraził też wątpliwość, czy USA i Izrael mają plan na zakończenie wojny.

– Dzisiaj bardzo wyraźnie widać brak planu na polityczne, ale też militarne zakończenie wojny i to, co dalej – mówił Szejna. Jak dodał, to z tego wynika „nowa strategia prezydenta Trumpa”. – Ale – jak wspomniałem – przede wszystkim Izraela, który realizuje swoje cele. Tym celem jest zniszczenie zagrożenia płynącego z Iranu, które jest dla Izraela fundamentalne, egzystencjalne, ale też przejęcie roli hegemona w tej części świata – wyjaśnił.

Jednocześnie Szejna mówił, że wszyscy płacimy „podatek za wojnę” w postaci zaburzeń gospodarki światowej przez wzrost cen energii i zaburzenie łańcuchów dostaw. – W związku z tym wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej – podsumował.