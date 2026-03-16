Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump zażądał od niektórych sojuszników – tych, do których trafia ropa drogą morską przez cieśninę Ormuz – by pomogli Stanom Zjednoczonym w odblokowaniu zamkniętej przez Iran cieśniny i w utrzymaniu jej drożności.
Większość państw, do których zwracał się Trump, odmówiła.
Wśród państw, które odmówiły zaangażowania się w wojnę na Bliskim Wschodzie, jest Wielka Brytania.
Trump zarzucił premierowi Wielkiej Brytanii, Keirowi Starmerowi, brak gotowości do wysłania okrętów, które mogłyby zabezpieczać transport morski w regionie. Według prezydenta USA brytyjski rząd powinien znacznie bardziej zdecydowanie włączyć się w ochronę żeglugi.
Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump stwierdził, że już dwa tygodnie wcześniej sugerował brytyjskiemu premierowi wysłanie okrętów w rejon konfliktu, jednak – jak twierdzi – spotkało się to z niechęcią ze strony Londynu. Podkreślił przy tym, że Wielka Brytania jest jednym z najstarszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Waszyngton od lat ponosi znaczące koszty związane z bezpieczeństwem sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
– Nie jestem zadowolony z Wielkiej Brytanii. Myślę, że być może się zaangażują, ale powinni to robić z entuzjazmem – dodał Trump.
Prezydent USA ujawnił także fragment rozmowy telefonicznej, którą odbył z brytyjskim premierem w niedzielę. Według Trumpa Starmer poinformował go, że zamierza skonsultować decyzję z zespołem doradców, zanim zdecyduje o ewentualnym wysłaniu okrętów.
Trump skrytykował takie podejście, argumentując, że szef rządu powinien samodzielnie podejmować decyzje w kluczowych sprawach. W jego opinii premier nie potrzebuje dodatkowych konsultacji, by zdecydować, czy wysłać jednostki wojskowe, w tym okręty do zwalczania min morskich.
Amerykański prezydent zarzucił również Starmerowi nadmierne poleganie na opiniach doradców. W trakcie rozmowy z mediami wskazał, że sam nie potrzebuje podobnych konsultacji, by ocenić sytuację gospodarczą lub polityczną.
- Powiedziałem mu: »Nie musisz się spotykać ze swoim zespołem«. U nas jest tak samo. Mogę ci powiedzieć, że kiedy to się skończy, ceny ropy spadną bardzo, bardzo szybko. Podobnie jak inflacja i wszystko inne – mówił Trump.
Według prezydenta USA rosyjski przywódca Władimir Putin boi się wyłącznie Stanów Zjednoczonych.
- Od lat chronimy kraje z NATO, bo NATO to my. Możecie zapytać Putina – mówił Trump. - Putin boi się nas. Nie boi się Europy w ogóle. Boi się Stanów Zjednoczonych Ameryki i armii, którą zbudowałem w pierwszej kadencji – przekonywał.
