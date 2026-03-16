Trump o „bardzo złej” przyszłości NATO. Radosław Sikorski: niepokojące, że mówił „oni”, a nie „my”

Radosław Sikorski podczas wypowiedzi dla mediów w Brukseli
Donald Trump ostrzegł, że NATO może czekać „bardzo zła” przyszłość, jeśli sojusznicy USA nie pomogą Waszyngtonowi odblokować Cieśninę Ormuz. – Trochę niepokoi, że prezydent Donald Trump mówi o NATO „oni”, mając na myśli kraje Europy, a nie jako „my” – mówił w Brukseli szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odpowiadając na pytania o słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostrzegł, że NATO może czekać „bardzo zła” przyszłość, jeśli sojusznicy USA nie pomogą Waszyngtonowi odblokować Cieśninę Ormuz.
– Są procedury. Z moich informacji wynika, że w NATO nie zostały jeszcze uruchomione. Mamy niestety ataki (na kraje NATO). W kierunku Turcji, członka NATO, wystrzelona została chyba czwarta już rakieta, więc to Turcja miałaby prawo do prośby o dyskusję w ramach artykułu 4, mówiącego o konsultacjach, tak jak wtedy, gdy na Polskę czy na Estonię leciały rosyjskie drony czy myśliwce. Ale państwo już wiecie, że prezydent (Karol) Nawrocki już wykluczył udział Wojska Polskiego w tej operacji – zaznaczył szef MSZ.
Pytany o pojawiające się coraz częściej głosy wzywające do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, Sikorski przypomniał, że „rząd brytyjski, ogłaszając referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, też mówił, że jest absolutnie przeciwny wyjściu z Unii Europejskiej, a jednak wyszedł”.
– Można tak nakręcić emocje, można tyle nakłamać o Unii Europejskiej, że ludzie w to uwierzą. W jakieś bzdury o zagrożeniach dla suwerenności na przykład, w jakieś wyimaginowane niebezpieczeństwa. Zamiast skupić się na bardzo realnym niebezpieczeństwie agresji (Władimira) Putina. Ale to też pokazuje, że nie wolno igrać z opinią publiczną, że należy budować wiedzę o Unii Europejskiej, a nie ścigać się na kłamanie o niej – mówił Sikorski, przypominając, że dwa tygodnie temu wygłosił w Sejmie expose, po którym – jak powiedział – „niektórzy politycy, pan prezydent, ważni politycy opozycyjni twierdzili, że »Sikorski stworzył sobie temat: Polexit, który jest tak naprawdę nieaktualny«”.
– Tymczasem mamy już decyzje i retorykę, weto wobec unijnego programu (SAFE), rezultatu polskiej prezydencji i retorykę, jakoby Unia Europejska była większym zagrożeniem dla Polski niż Rosja Władimira Putina. I niektórzy ludzie dają się na te bzdury nabrać. Przypominam też, że mieliśmy Marsz Niepodległości, na którym palono europejskie flagi, na którym pojawiały się hasła o Polexicie. – Żeby być za Polexitem, nie trzeba mówić, że jest się za Polexitem. Jeśli ktoś mówi, że Unia Europejska to jest kolejna Trzecia Rzesza, albo że to jest kolejne wcielenie Związku Radzieckiego, to on nie musi dopowiadać, że jest za Polexitem – mówił Sikorski. – Jeszcze raz apeluję, aby nie słuchać radykałów (...), nie przedstawiać projektów osłabiania Unii Europejskiej, tylko pracować na rzecz jej wzmocnienia – powiedział.
