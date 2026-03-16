Trump o „bardzo złej” przyszłości NATO. Radosław Sikorski: niepokojące, że mówił „oni”, a nie „my”

Donald Trump ostrzegł, że NATO może czekać „bardzo zła” przyszłość, jeśli sojusznicy USA nie pomogą Waszyngtonowi odblokować Cieśninę Ormuz. – Trochę niepokoi, że prezydent Donald Trump mówi o NATO „oni”, mając na myśli kraje Europy, a nie jako „my” – mówił w Brukseli szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odpowiadając na pytania o słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostrzegł, że NATO może czekać „bardzo zła” przyszłość, jeśli sojusznicy USA nie pomogą Waszyngtonowi odblokować Cieśninę Ormuz.

– Są procedury. Z moich informacji wynika, że w NATO nie zostały jeszcze uruchomione. Mamy niestety ataki (na kraje NATO). W kierunku Turcji, członka NATO, wystrzelona została chyba czwarta już rakieta, więc to Turcja miałaby prawo do prośby o dyskusję w ramach artykułu 4, mówiącego o konsultacjach, tak jak wtedy, gdy na Polskę czy na Estonię leciały rosyjskie drony czy myśliwce. Ale państwo już wiecie, że prezydent (Karol) Nawrocki już wykluczył udział Wojska Polskiego w tej operacji – zaznaczył szef MSZ.

Radosław Sikorski zapytany o Polexit. „Brytyjski rząd ogłaszając referendum, też mówił, że jest przeciw”

Pytany o pojawiające się coraz częściej głosy wzywające do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, Sikorski przypomniał, że „rząd brytyjski, ogłaszając referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, też mówił, że jest absolutnie przeciwny wyjściu z Unii Europejskiej, a jednak wyszedł”.

– Można tak nakręcić emocje, można tyle nakłamać o Unii Europejskiej, że ludzie w to uwierzą. W jakieś bzdury o zagrożeniach dla suwerenności na przykład, w jakieś wyimaginowane niebezpieczeństwa. Zamiast skupić się na bardzo realnym niebezpieczeństwie agresji (Władimira) Putina. Ale to też pokazuje, że nie wolno igrać z opinią publiczną, że należy budować wiedzę o Unii Europejskiej, a nie ścigać się na kłamanie o niej – mówił Sikorski, przypominając, że dwa tygodnie temu wygłosił w Sejmie expose, po którym – jak powiedział – „niektórzy politycy, pan prezydent, ważni politycy opozycyjni twierdzili, że »Sikorski stworzył sobie temat: Polexit, który jest tak naprawdę nieaktualny«”.