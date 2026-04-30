„Dziś, dwa miesiące po największej na świecie kampanii i agresji w regionie oraz haniebnej porażce Ameryki w realizacji własnego planu, w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz otwiera się nowy rozdział” – stwierdził najwyższy przywódca duchowy Iranu.

Najwyższy Przywódca Iranu powiedział, że Teheran zapewni bezpieczeństwo w regionie Zatoki Perskiej i wyeliminuje to, co określił jako „nadużycia szlaku wodnego przez wroga”. Dodał, że nowe zarządzanie Cieśniną Ormuz „przyniesie spokój, postęp i korzyści gospodarcze wszystkim krajom Zatoki Perskiej”.

Chamenei oświadczył, że Iran będzie „strzegł swojego potencjału nuklearnego i rakietowego”, co jest wyraźną reakcją na wezwania Donalda Trumpa do jego likwidacji. – Irańczycy będą strzec potencjału nuklearnego i rakietowego swojego kraju jak granic wodnych, lądowych i powietrznych – stwierdził Chamenei.

Ajatollah Modżtaba Chamenei oświadczenie wydał w formie pisemnej, które zostało odczytane na głos w irańskiej telewizji państwowej. Tak samo czynił odkąd objął urząd po ataku lotniczym 28 lutego, w którym zginął jego 86-letni ojciec, ajatollah Ali Chamenei – przypomina agencja Associated Press.

Donald Trump o Iranie na Truth Social

Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Iran nie umie podpisać „nienuklearnego porozumienia” i powinien „szybko się opamiętać”. Wpisowi towarzyszyła grafika przedstawiająca Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród jałowego, górskiego krajobrazu.

Trump – podkreśliła agencja Reutera – nie wyjaśnił we wpisie, co miałoby składać się na owo porozumienie. Iran domagał się natomiast uznania, że ma prawo do wzbogacania uranu w celach pokojowych i cywilnych.

Artykuł jest aktualizowany