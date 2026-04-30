Z tego artykułu dowiesz się: Jakie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) odnotowano w Stanach Zjednoczonych w ostatnim kwartale?

Jakie są aktualne dane dotyczące kondycji amerykańskiego rynku pracy?

W jaki sposób kształtuje się dynamika inflacji w USA, z uwzględnieniem danych ogólnych i bazowych?

Departament Handlu USA poinformował, że PKB wzrósł w pierwszym kwartale w tempie 2 proc.. Co prawda, tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie przyspieszyło, ale i tak było nieco niższe, niż mówiły prognozy. Średnio oczekiwano bowiem zwyżki amerykańskiego PKB o 2,3 proc.

Zgodnie ze wstępnymi danymi dotyczącymi PKB, wydatki konsumpcyjne, które odpowiadają za dwie trzecie aktywności gospodarczej, wzrosły w lepszym niż oczekiwano tempie 1,6 proc., napędzane popytem na usługi. Wydatki przedsiębiorstw na sprzęt wzrosły o 10,4 proc., co jest najszybszym tempem od prawie trzech lat, wspartym inwestycjami w technologię sztucznej inteligencji. Wzrost wydatków rządowych o 4,4 proc., w tym o 9,3 proc. na szczeblu federalnym, również przyczynił się do kwartalnego wzrostu PKB.

– To gospodarka na dwóch ekranach. Firmy i inwestorzy związani ze sztuczną inteligencją są w doskonałej formie. Tymczasem gospodarstwa domowe o średnich i umiarkowanych dochodach borykają się z wysokimi cenami paliw i inflacją, która wróciła do najwyższego poziomu od trzech lat – twierdzi Heather Long, główna ekonomistka Navy Federal Credit Union.

Co inne dane mówią o sytuacji gospodarczej w USA?

Departament Pracy podał, że liczba początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła w tygodniu zakończonym 25 kwietnia 189 000 w ujęciu sezonowo wyrównanym. Oznacza to spadek o 26 000 w porównaniu z poprzednim tygodniem i wynik znacznie poniżej prognoz na poziomie 212 000. Był to najniższy odczyt od września 1969 roku dla rynku pracy, który przez większość ostatniego roku znajdował się w trybie niskiego zatrudniania i niskiego zwalniania.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Prezydent zawetował dwie ważne ustawy W ostatnim dniu kwietnia prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy nowelizacje ustaw. Dwie zawetował. To nowelizacja Kodeksu wyborczego oraz nowelizac...

Konsumenci doświadczyli jednak rosnących cen w marcu, ponieważ wojna w Iranie spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i stworzyła nowy poziom wyzwań dla Rezerwy Federalnej. Indeks cen podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (core PCE), który nie obejmuje żywności i energii, przyspieszył w ujęciu sezonowo wyrównanym o 0,3 proc. w ciągu miesiąca, podnosząc roczną stopę inflacji do 3,2 proc. – poinformował w czwartek Departament Handlu. Odczyty były zgodne z konsensusem szacunków analityków. Inflacja bazowa osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2023 roku. Uwzględnienie zmiennych komponentów, takich jak benzyna i artykuły spożywcze, przyniosło wyższe odczyty – miesięczny wzrost wyniósł 0,7 proc., a roczna stopa inflacji osiągnęła 3,5 proc. Wyniki te również były zgodne z prognozami.

Dane te napływają dzień po tym, jak Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) ponownie zagłosował za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Głosowanie jednak zawierało cztery głosy przeciwne, co odzwierciedla różnice zdań wewnątrz Fed co do właściwego poziomu polityki monetarnej i sposobu reagowania na sprzeczne sygnały gospodarcze. Należą do nich inflacja powyżej celu od pięciu lat z rzędu oraz stabilizujący się rynek pracy. Spośród czterech głosów przeciwko oświadczeniu po posiedzeniu FOMC trzech należało do prezydentów regionalnych banków Fed. Sprzeciwiali się oni sformułowaniom sugerującym, że kolejny ruch stóp procentowych będzie obniżką.