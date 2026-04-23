Z tego artykułu dowiesz się: Które kategorie towarów odnotowały największe wzrosty sprzedaży w marcu?

Jakie czynniki przyczyniły się do znaczącego wzrostu sprzedaży detalicznej?

Czy wzrost cen paliw i niepewność geopolityczna wpłynęły na ceny oraz skłonność do wydatków w innych segmentach rynku?

Jakie są prognozy ekonomistów dotyczące dynamiki konsumpcji w Polsce i od czego zależy jej przyszły rozwój?

Odczyt +8,7 proc. r/r okazał się wyraźnie wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (5,5 proc.). Względem lutego sprzedaż detaliczna urosła aż o 18,1 proc. Na te wyniki pewien wpływ miały czynniki sezonowe, ale po odsezonowaniu przez GUS sprzedaż detaliczna urosła o 7 proc. r/r i o 3,3 proc. m/m.

Reklama Reklama

W szczegółach względem marca 2025 r. najmocniej urosła sprzedaż w kategorii paliw, o 16,2 proc. r/r i o 19 proc. w porównaniu z lutym. To jedne z największych wzrostów od pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Takie wyniki sugerują, że w marcu kupowaliśmy sporo paliwa na zapas, w związku z blokadą Cieśniny Ormuz i wzrostem cen ropy. Co warto podkreślić, to wzrosty w ujęciu cen stałych, czyli o tyle więcej paliw niż rok i miesiąc temu kupiliśmy. Nie można więc skali tych wzrostów tłumaczyć wyższymi cenami. W ujęciu cen bieżących, czyli z uwzględnieniem tego, o ile więcej zapłaciliśmy za zakupione paliwo, wzrosty były jeszcze okazalsze, o ponad 25 proc. r/r i 32,5 proc. m/m.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu rdr wzrosła o 8,7 proc. - GUS

W marcu robiliśmy też spore zakupy odzieżowo-obuwnicze (wzrost sprzedaży o 13,6 proc. r/r i ponad 42 proc. względem lutego). Wyraźnie wzrosła też sprzedaż mebli i sprzętu RTV/AGD (o 7,9 proc. r/r i 23 proc. m/m). O ponad 10 proc. r/r urosła sprzedaż w kategorii farmaceutyków i kosmetyków, o ponad 4 proc. r/r żywności, o blisko 8 proc. – samochodów, a o ponad 15 proc. – sprzedaż pozostałych towarów.

Sprzedaż detaliczna w górę m.in. ze względu na bazę, wiosnę i zakupy na zapas

Co należy podkreślić, o ile w przypadku paliw oczywiście odnotowano duży wzrost cen sprzedaży, o tyle w przypadku innych towarów takiego efektu nie widać. Dane o deflatorze sprzedaży detalicznej (czyli różnicy między tym, ile kupiliśmy a ile za to zapłaciliśmy) za marzec są dość zbieżne z lutowymi. To potwierdza, że przynajmniej na razie szok naftowy nie wpłynął na ceny sprzedaży innych towarów. Za zakupioną żywność zapłaciliśmy o około 2,8 proc. więcej niż przed rokiem, ale za to wciąż mniej m.in. za meble i sprzęt RTV/AGD (o około 1,5 proc. r/r) oraz odzież i obuwie (o około 3,3 proc.). Te spadki można tłumaczyć m.in. dużą konkurencją, napędzaną tanim importem z Chin.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Sklepy poradziły sobie z wojennym kryzysem. Uniknęliśmy szoku cenowego Mimo konfliktu w Cieśninie Ormuz i związanego z tym mocnego skoku cen paliw, drożyzna na razie nie jest na sklepowych półkach odczuwalna. W marcu c... Pro

Dane o sprzedaży detalicznej za marzec zdają się potwierdzać, że marcowy wzrost cen paliw i generalnej niepewności geopolitycznej dotychczas nie uderzył istotnie w naszą skłonność do wydatków. Wręcz przeciwnie: dane są podbite przez tankowanie na zapas. To jednak niejedyne tłumaczenie: ekonomiści Pekao zwracają też uwagę na wcześniejszą niż rok temu Wielkanoc (część zakupów była realizowana już w marcu) oraz korzystną różnicę dni handlowych, niską bazę sprzed roku oraz nadejście wiosny (co z reguły sprzyja wydatkom).

Co dalej z polskim konsumentem?

Na razie ekonomiści nie spodziewają się drastycznego przełożenia efektów wojny w Zatoce Perskiej na nasze zachowania w sklepach. Owszem, rewidują prognozy konsumpcji w 2026 r. w dół, tłumacząc to wzrostem inflacji i brakiem dalszych jednej-dwóch obniżek stóp procentowych (oczekiwanych, gdyby nie konflikt na Bliskim Wschodzie), ale raczej w sposób umiarkowany, o kilka dziesiątych procenta. Nadal bazowym scenariuszem jest solidny wzrost konsumpcji w tym roku, o około 3,5 proc. r/r. Wygładzaniu konsumpcji służą m.in. odbudowane poduszki finansowe oraz rządowe działania osłonowe na cenach paliw. Wydaje się, że dopóki klienci nie zobaczą naprawdę szokowego scenariusza – np. istotnego wzrostu cen paliw mimo tarczy CPN, jej likwidacji przy wciąż wysokich cenach na stacjach, braków paliw i innych surowców, czy dużego wzrostu cen innych często kupowanych towarów – to konsumpcja powinna pozostawać kluczowym motorem polskiego wzrostu gospodarczego w 2026 r.

Czytaj więcej Handel Polscy konsumenci po leki coraz częściej idą do internetu Polacy coraz częściej po produkty bez recepty czy suplementy idą do sklepu lub apteki internetowej. Główny powód: niższe ceny: 75 proc. przy takich...

– Marcowe dane z handlu potwierdzają, że konsumpcja w dalszym ciągu pozostaje kołem zamachowym polskiej gospodarki, chociaż spowolnienie tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji oraz niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie mogą nieco ograniczyć skłonność gospodarstw domowych do zakupów w dalszej części roku – komentuje Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego.