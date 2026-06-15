Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 czerwca:

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Rosja zaatakowała Kijów. W płomieniach stanął Sobór Zaśnięcia Matki Bożej na terenie Ławry Peczerskiej

Po północy z Ukrainy zaczęły płynąć informacje o ataku powietrznym Rosji z użyciem dronów i rakiet, którego celem był przede wszystkim Kijów. Najnowsze doniesienia mówią o eksplozjach w wielu dzielnicach miasta, czterech osobach zabitych i 23 rannych. Zaatakowana została m.in. Ławra Peczerska, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO kompleks sakralny, prawosławny klasztor założony w XI wieku. Na terenie kompleksu doszło do pożaru – ogień objął m.in. dach Soboru Zaśnięcia Matki Bożej.

Czytaj więcej Dyplomacja Porozumienie USA-Iran niepodpisane, ale ropa już tanieje Rynki już zareagowały na ogłoszenie przez USA i Iran wstępnego porozumienia, które ma zostać podpisane 19 czerwca w Genewie. Ropa tanieje o ponad 4...

„Rosjanie świadomie zaatakowali jedną z największych chrześcijańskich świątyń. Rosjanie są barbarzyńcami XXI wieku. Pamiętamy wszystko” – napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko na swoim kanale w serwisie Telegram, apelując do przedstawicieli mediów, by „pokazali światu, iż agresor nie tylko nie dba o ludzkie życie, ale też o światowe dziedzictwo UNESCO i dziedzictwo całego chrześcijańskiego świata” – dodał.

W nocy atakowany był także Charków, gdzie Rosjanie przeprowadzili dwa ataki w tym samym miejscu – do drugiego doszło, gdy strażacy walczyli z pożarem wywołanym pierwszym uderzeniem. W tym drugim ataku zginęło pięciu strażaków, a pięciu kolejnych zostało rannych.

W związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę Polska poderwała dyżurne myśliwce. Znajdowały się one w powietrzu przez około trzy godziny.

Jest porozumienie USA z Iranem. Ropa już tanieje

Najpierw premier Pakistanu Shehbaz Sharif, a potem Donald Trump i strona irańska poinformowali, że Waszyngton i Teheran zgadzają się na zawarcie wstępnego porozumienia kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem. Porozumienie ma zostać podpisane 19 czerwca w Genewie, a jego pierwszym efektem będzie otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów przez USA. Ponadto porozumienie przewiduje zakończenie walki na wszystkich frontach – a więc także w Libanie, gdzie Izrael prowadzi działania przeciwko Hezbollahowi.

Pierwszym efektem porozumienia jest taniejąca na światowych rynkach ropa – już po ogłoszeniu przez USA i Iran, że wstępne porozumienie zostało osiągnięte, cena baryłki ropy Brent spadła o 4,1 proc. (o 3,58 dol.) i osiągnęła poziom 83,75 dolarów. Z kolei baryłka ropy WTI staniała o 4,72 proc. (o 4,01 dol.), do poziomu 80,87 dol. Ropa taniała też w ubiegły piątek, gdy pojawiły się doniesienia, że w weekend może dojść do podpisania porozumienia (wówczas jej cena spadła o ok. 3 proc.). To najniższy poziom cen ropy od marca.

Wstępne porozumienie USA z Iranem liczy 14 punktów, ale najbardziej sporne kwestie – te związane z irańskim programem nuklearnym – mają zostać rozstrzygnięte w ciągu 60-dniowych negocjacji, które rozpoczną się po podpisaniu wstępnego porozumienia.

Szwecja rozpoczyna mundial od rozbicia Tunezji

Szwedzi, którzy awansowali na mundial po wygraniu w finale baraży z reprezentacją Polski 3:2, zainaugurowali efektownie mundial, wygrywając w pierwszym meczu grupowym 5:1 (2:1) z Tunezją. W tej samej grupie rywalizują jeszcze Japonia i Holandia, które w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach w USA, Meksyku i Kanadzie zremisowały 2:2. Holendrzy również stanęli na drodze reprezentacji Polski do mundialu – w eliminacjach wygrali grupę, w której byli Biało-Czerwoni, awansując bezpośrednio na mundial i spychając Polskę do baraży, w których ostatecznie ulegliśmy Szwedom.