W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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USA i Iran osiągnęły porozumienie. Koniec wojny coraz bliżej

Pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie kończące trwający konflikt. Informację potwierdził Donald Trump, wskazując, że uzgodnienia przewidują zakończenie działań wojennych, pełne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zniesienie blokady morskiej Iranu. Memorandum ma zostać podpisane 19 czerwca w Szwajcarii. Także strona irańska potwierdziła osiągnięcie porozumienia. Jeśli proces zakończy się zgodnie z planem, światowa gospodarka może odetchnąć z ulgą. Otwarcie cieśniny Ormuz oznacza większą podaż ropy naftowej, spadek cen surowców energetycznych oraz poprawę nastrojów na globalnych rynkach finansowych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran-USA. Trump czeka na urodzinowy prezent z Teheranu Wszystko wskazuje na to, że wojna USA z Iranem zbliża się do końca. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem cieśnina Ormuz zostanie otwarta. Do tr...

Cyberbezpieczeństwo polskich firm pozostaje słabym ogniwem

Jak opisuje Michał Duszczyk na łamach „Rzeczpospolitej”, jedynie 15 proc. firm i instytucji w Polsce uniknęło cyberincydentu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Raport ESET i Dagma pokazuje skalę problemu, który dotyka zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i sektor MŚP. Zaledwie 14 proc. pracowników uważa się za kompetentnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, a połowa nie zna podstawowych zasad ochrony cyfrowej. Eksperci zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja stwarza nowe możliwości dla cyberprzestępców, zwiększając ryzyko ataków phishingowych i wycieków danych. Zdaniem specjalistów kluczowe staje się nie tylko szkolenie pracowników, ale także wdrażanie strategii świadomego zarządzania ryzykiem oraz budowanie kultury cyberbezpieczeństwa w organizacjach.

Biały Dom blokuje nowe modele AI Anthropic

Administracja Donalda Trumpa nakazała firmie Anthropic zablokowanie dostępu do nowych modeli sztucznej inteligencji Fable i Mythos. Powodem mają być obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Decyzja wywołała kontrowersje w środowisku technologicznym. Twórcy modeli podkreślają, że systemy przeszły rygorystyczne testy, również przy udziale amerykańskich agencji rządowych. Eksperci ostrzegają, że podobne działania mogą osłabić konkurencyjność amerykańskiego sektora AI i utrudnić rywalizację z Chinami.

Chiny stawiają na elektryczne ciężarówki

Chińskie Ministerstwo Transportu przedstawiło plan elektryfikacji transportu ciężkiego. Pekin zakłada, że do 2030 r. aż 40 proc. nowych ciężarówek sprzedawanych w kraju będzie posiadało napęd elektryczny. Strategia obejmuje budowę około 3 tys. stacji szybkiego ładowania i wymiany baterii oraz system wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw inwestujących w elektryczne pojazdy ciężarowe. Program ma przyspieszyć transformację energetyczną oraz ograniczyć zależność Chin od importowanych paliw kopalnych.

Czytaj więcej Elektromobilność Przewoźnicy: elektryk to za duże ryzyko Elektryczne ciężarówki nie znajdują chętnych. Przewoźnicy nie chcą sami ponosić całego ryzyka inwestycji w alternatywne napędy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.