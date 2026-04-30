AP powołuje się na dwóch przedstawicieli administracji, którzy – wypowiadając się anonimowo – potwierdzili, że lotniskowiec USS Gerald R. Ford w najbliższych dniach opuści rejon Bliskiego Wschodu i rozpocznie rejs do portu w Wirginii.

Grupa uderzeniowa lotniskowca USA Foto: PAP

Tym samym liczba lotniskowców USA w rejonie Bliskiego Wschodu zmniejszy się do dwóch. Po przybyciu w ten rejon lotniskowca USS George H.W. Bush Amerykanie mają obecnie trzy lotniskowce na bliskowschodnich wodach – najwięcej od 2003 roku (trzeci lotniskowiec obecny w tym rejonie to USS Abraham Lincoln).

USS Gerald Ford: Największy lotniskowiec na świecie ustanowił rekord nieprzerwanego pozostawania w służbie

USS Gerald Ford to pierwszy lotniskowiec USA klasy Ford, wprowadzony do służby w 2017 roku. Jest to największy jak dotąd lotniskowiec na świecie – ma 337 metrów długości, 78 metrów szerokości i ok. 100 tys. ton wyporności. Lotniskowiec ma napęd atomowy, który pozwala mu osiągnąć prędkość ok. 56 km/h (ponad 30 węzłów). Załoga lotniskowca liczy ok. 4,5 tys. osób.

Lotniskowiec w tym miesiącu pobił rekord, jeśli chodzi o nieprzerwane pozostawanie okrętu w służbie w okresie po zakończeniu wojny w Wietnamie. Rekord ten wynosił 294 dni i został ustanowiony w 2020 roku, gdy USS Abraham Lincoln pełnił nieprzerwanie służbę przez tak długi czas. Od 50 lat żaden inny okręt USA nie przebywał dłużej nieprzerwanie na morzu. Wprawdzie w latach 2020-2021 załoga USS Nimitz spędziła na morzu 341 dni, ale okres ten obejmował czas izolacji u wybrzeży USA niezbędny ze względu na reżim sanitarny wprowadzony wówczas w Stanach Zjednoczonych w związku z epidemią COVID-19.

Jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres powojenny, to najdłużej pozostającym w nieprzerwanej służbie okrętem USA był wycofany już ze służby lotniskowiec USS Midway – w jego przypadku było to 332 dni (w latach 1972-1973).

Pete Hegseth tłumaczy, że „wymogi operacyjne” sprawiają, że czasem trzeba wydłużyć okres pozostawania w służbie

O długość pozostawania w nieprzerwanej służbie przez załogę USS Gerald Ford był pytany w czasie środowego wysłuchania przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów sekretarz obrony Pete Hegseth. Hegseth zapewnił, że konsultował tę kwestię z dowództwem Marynarki Wojennej i żaden z jego przedstawicieli nie zgłaszał problemów z tym związanych.

– Wiele razy wymogi operacyjne – czy chodziło o Dowództwo Południowe (Southcom), czy Dowództwo Centralne (CENTCOM) – wymagały dodatkowych zasobów w czasie rzeczywistym, co poprzez trudny proces decyzyjny prowadziło do wydłużenia (pozostawania w służbie) – mówił Hegseth. Dowództwo Centralne dowodzi amerykańskimi siłami na Bliskim Wschodzie.

W czerwcu USS Gerald R. Ford wypłynął z bazy w Norfolk i udał się w rejon Morza Śródziemnego, skąd w październiku został ściągnięty na Morze Karaibskie. Na początku stycznia załoga lotniskowca wzięła udział w operacji militarnej USA przeciw Wenezueli, w czasie której doszło do pojmania przywódcy tego państwa, Nicolása Maduro. Następnie lotniskowiec został przerzucony na Bliski Wschód w związku ze wzrostem napięcia w relacjach USA z Iranem. W pierwszych dniach wojny USA i Izraela z Iranem lotniskowiec brał udział w działaniach militarnych przeciw Iranowi, po czym przez Kanał Sueski wpłynął na Morze Czerwone na początku marca.

Ze względu na pożar, jaki wybuchł na pokładzie lotniskowca w rejonie pralni, jednostka musiała wrócić na Morze Śródziemne i wpłynąć do portu na Krecie, gdzie przeszła naprawę.