W dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja Ukraine Recovery Conference (URC 2026), którą wspólnie organizują rząd Polski oraz rząd Ukrainy. Będzie to już 5. edycja międzynarodowego wydarzenia wysokiego szczebla, o tej samej nazwie, poświęconego wsparciu odbudowy Ukrainy oraz rozwojowi współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, z udziałem rządów, instytucji międzynarodowych i biznesu. Równocześnie z tą konferencją Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zorganizuje strefę stoisk przedsiębiorców polskich. Organizatorzy obu wydarzeń podkreślają, że wzmocnienie obronności Ukrainy jest powiązane z perspektywą długoterminowego rozwoju gospodarczego i współpracy handlowej.

Z założenia Ukraine Recovery Conference to rodzaj platformy polityczno-biznesowej. Ma ona na celu skupienie podmiotów z sektora międzynarodowego, państwowego i prywatnego kapitału na rzecz odbudowy Ukrainy, rozumianej jako ułatwienie działań w perspektywie długoterminowej transformacji gospodarczej tego kraju i wiązania go ze strukturami unijnego biznesu. Organizatorzy gdańskiej edycji podkreślają, że wydarzenie skupi się na sektorach najbardziej dotkniętych rosyjską agresją: energetyce, infrastrukturze krytycznej i logistyce.

Do Gdańska przyjadą przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym szefowie państw i rządów, rządy sojusznicze, członkowie parlamentów krajowych, instytucje międzynarodowe i finansowe, liderzy biznesu, władze lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy oni omówią cele polityczne, w kontekście celów gospodarczych, rozumianych jako zwiększenie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, czyli dwustronne pobudzenie inwestycji.

Szeroki zakres

Czysto biznesowy charakter będzie mieć strefa stoisk przedsiębiorców polskich, wydarzenie organizowane przez PAIH, a które odbędzie się w tym samym czasie, co konferencja URC 2026. Strefa powstanie wskutek konkursu. Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w jednym z poniżej wymienionych obszarów, i które chciały mieć możliwość prezentacji swojej oferty, mogły zgłaszać się do PAIH do 24 kwietnia.

Obszary objęte prezentacją oferty przedsiębiorstw w strefie stoisk to:

· Energetyka / Energia odnawialna / Odporność energetyczna;

· Obronność / Rozwiązania podwójnego zastosowania / Przemysł strategiczny;

· Infrastruktura / Logistyka / Transport;

· Przemysł produkcyjny / Surowce strategiczne;

· Branża rolno-spożywcza;

· Technologie informacyjne / high-tech / Innowacje;

· MedTech;

· Budownictwo.

Do konkursu mogli przystąpić wyłącznie polscy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Polsce i płacą podatki w kraju, nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego i nie prowadzą działalności ani nie mają powiązań handlowych z Rosją i Białorusią.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2025 r. ogólnie eksport na Ukrainę miał wartość 13,4 mld euro, co rok do roku było więcej o 2,4 proc.

W tym roku, od stycznia do lutego, na Ukrainę sprzedaliśmy ogólnie towary za 2,2 mld euro. To więcej o 10,4 proc. w porównaniu z takim samym okresem ub.r. Eksport do Ukrainy stanowił 3,8 proc. eksportu ogółem, a import wyniósł 1,1 proc.

Nasz wschodni sąsiad to również ważny odbiorca polskiej żywności i produktów rolnych.

W 2025 r. eksport towarów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę wyniósł 1,176 mld euro, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2024 r. Eksportowaliśmy głównie produkty używane do karmienia zwierząt, sery i twarogi, czekoladę i inne przetwory spożywcze.