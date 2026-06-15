Mowa o apartamencie sprzedanym przez MO Real Estate położonym w kompleksie Yacht Park w Gdyni. Lokal ma powierzchnię ok. 100 mkw. i wyróżnia się przestronnym, niemal 50-metrowym tarasem, z którego roztacza się rozległy widok na marinę i cumujące przy nabrzeżu jachty.

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Prestiżowy apartament w Yacht Park w Gdyni sprzedany

Transakcja ta, zdaniem ekspertów rynku nieruchomości, pokazuje, że ceny nawet najbardziej luksusowych trójmiejskich nieruchomości nie przekraczają 60 tys. zł/mkw. Ujawnia również, jak wymagający i niejednoznaczny jest obecnie tutejszy rynek nieruchomości luksusowych.

– Ta zmiana nie wynika z emocji ani presji, lecz z realnej konfrontacji oczekiwań sprzedających z aktualnym poziomem popytu w segmencie luksusowym – wyjaśnił cytowany przez serwis PropertyNews.pl Tomasz Modzelewski z MO Real Estate.

Ekspert zaznaczył również, że nawet dla najbardziej prestiżowych lokalizacji istnieje granica ceny dla nieruchomości:

– Dziś realny poziom dla topowych nieruchomości w Gdańsku i Gdyni stabilizuje się w okolicach 40 tys. zł za mkw., z pojedynczymi transakcjami przekraczającymi ten próg, ale już bez szerokiej akceptacji dla stawek powyżej 60 tys. zł za mkw.

Z kolei Małgorzata Szrubkowska MO Real Estate podkreśliła, że korekta ceny luksusowego apartamentu w Yacht Park jest dowodem dojrzałości rynku, a nie sygnałem słabości.

– W segmencie luksusowym coraz częściej to nie architektura czy lokalizacja same w sobie, ale realna zdolność absorpcji cen przez rynek decyduje o finalnym poziomie transakcji – przyznała Szrubkowska cytowana przez PropertyNews.pl.

Yacht Park w Gdyni. Inwestycja nominowana do prestiżowej nagrody

Yacht Park w Gdyni to luksusowy kompleks mieszkaniowy w Śródmieściu na terenie Molo Rybackiego.

„W ramach inwestycji powstał luksusowy kompleks mieszkalny z nowoczesną przystanią jachtową oraz aleją spacerową z butikami i restauracjami. Inwestycja składa się z sześciu 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na obszarze o powierzchni ok. 6,3 tys. mkw. Łącznie w ramach kompleksu powstało 12 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym 135 apartamentów o łącznej powierzchni około 9,6 tys. mkw.” – czytamy na stronie internetowej inwestycji.

Yacht Park znalazł się wśród czterech finalistów międzynarodowego konkursu Le Marché International des Professionnels de L'immobilier (MIPIM) Awards 2021 w kategorii „Best Cultural and Sports Infrastructure”.