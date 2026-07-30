Liczący 4 budynki i ponad 17 tys. mkw. powierzchni najmu biurowy kompleks Jerozolimskie Business Park to pierwsze aktywo kupione do portfela funduszu nieruchomości utworzonego przez towarzystwo funduszy Ipopema i czeską firmę NASA Capital. Wartość transakcji szacowana jest na ok. 30 mln euro (129 mln zł). Fundusz działa w modelu FIZ AN (fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), jest to więc propozycja dla zamożniejszych inwestorów – próg wejścia to równowartość 40 tys. euro (173 tys. zł).

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Kredyt na zakup zapewnił HYPO NOE Landesbank.

Polsko-czeski nieruchomościowy fundusz kupuje Jerozolimskie Business Park

Jak podkreślają twórcy funduszu, Jerozolimskie Business Park wpisuje się w strategię inwestycyjną, to nieruchomość o ugruntowanej pozycji rynkowej, stabilnej bazie najemców i potencjale dalszego wzrostu wartości dzięki aktywnemu zarządzaniu. W kompleksie jest

ponad 40 najemców, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. Budynkami dalej będzie zarządzać Apollo-Rida Poland, który był ich właścicielem od 2021 r. (po zakupie od funduszu Ares).

Kompleks powstał w 1997 r., w 2017 r. przeszedł całkowitą modernizację. Posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie excellent. Twórcy funduszu podkreślają, że ważnym argumentem przemawiającym za nabyciem były też relatywnie niskie koszty operacyjne budynków.

Fundusz chce zbudować portfel o wartości 0,5 mld euro

Fundusz NASA Capital i Ipopemy planuje zbudować portfel o wartości około 500 mln euro, obejmujący od 15 do 20 nieruchomości komercyjnych generujących stabilne przychody z najmu.

Start funduszu ogłoszono w ostatnich dniach, ale jak mówi nam Jarosław Wikaliński, prezes Ipopema TFI, fundusz został formalnie utworzony w styczniu i zebrał dotychczas aktywa netto rzędu wysokich kilkudziesięciu milionów złotych.

– Dzisiejsze rozwiązania systemowe i regulacyjne musiałyby ulec zmianie, aby tego rodzaju fundusz mógł być skierowany do mniej zamożnych inwestorów, tak jak to się odbywa np. u naszych czeskich sąsiadów. Nadal byłby to fundusz zamknięty, z uwagi na mało płynny charakter aktywów – mówi Wikaliński. – Niemniej bardzo liczymy na synergie wynikające z połączenia wieloletniego doświadczenia i zasobów kapitałowych naszych partnerów z NASA Capital z rosnącym apetytem polskich inwestorów na generujące stały dochód nieruchomości biurowe w ramach powołanej do życia w styczniu struktury – dodaje.

NASA Capital to nie stricte fundusz – firma zajmuje się zarządzaniem kapitałem zamożnych czeskich klientów (High-Net-Worth Individuals). Spółka chwali się 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, członkowie zespołu uczestniczyli w 95 projektach i transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 570 mln euro i zarządzali portfelem ponad 350 tys. mkw.

– Długoterminowa wartość funduszu powstaje przede wszystkim dzięki konsekwentnej i zdyscyplinowanej selekcji aktywów. Dlatego koncentrujemy się na nieruchomościach o solidnych fundamentach biznesowych, które pozwalają łączyć bieżące przychody z potencjałem dalszego wzrostu wartości. Od początku poszukiwaliśmy nieruchomości, która już dziś generuje stabilne przychody, ma zróżnicowaną bazę najemców i znajduje się w rozpoznawalnej lokalizacji biznesowej. Jerozolimskie Business Park spełnia wszystkie te kryteria i dobrze pokazuje, w jaki sposób zamierzamy budować nasz portfel w Polsce – skomentował Marc Safari, chief operating officer w NASA Capital.