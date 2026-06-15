Kijów spowity dymem po rosyjskim ataku
Ministerstwo Obrony Rosji wskazując listę zaatakowanych celów przyznaje, że znajdowała się na niej m.in. placówka ukraińskiej poczty państwowej – największa w Kijowie sortownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt do sortowania paczek.
„Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Kijowski Terminal Innowacyjny Nowej Poszty, która dostarcza produkty podwójnego zastosowania, w tym te wykorzystywane do produkcji dronów i systemów autonomicznych oraz zestawów walki radioelektronicznej, został trafiony” - podaje Interfax cytując resort obrony Rosji.
Wcześniej o ataku poinformowała też strona ukraińska. Jewhen Tafijczuk, dyrektor generalny spółki podał, że w wyniku ataku zniszczona została największa sortownia ukraińskiej poczty w Kijowie, a w ataku na ten budynek nikt nie ucierpiał. Tafijczuk podkreślił, że zniszczona placówka była wyposażona w nowoczesny sprzęt do sortowania przesyłek, jako pierwsza taka placówka na Ukrainie.
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Z komunikatu resortu obrony Rosji wynika też, że zaatakowany został Kijowski Zakład „Radar”, który produkuje części do dronów dalekiego zasięgu, a także produkuje i naprawia radary. Zaatakowany miał zostać również warsztat produkujący drony dalekiego i średniego zasięgu wykorzystywane do ataków na cele w głębi Rosji, które znajduje się na terytorium filmowego studia w Kijowie oraz siedzibę spółki „Technologie Dronowe”, która składa drony dalekiego zasięgu przy użyciu części pochodzących spoza granic Ukrainy - czytamy.
Rosjanie mieli też zaatakować Zakład „Majak”, który produkuje głowice do dronów i dopalacze dla pocisków manewrujących Flaming, ukraińskiego odpowiednika Tomahawków; oraz Kijowski Państwowy Zakład „Burewisnyk” produkujący drony dalekiego i średniego zasięgu i radary dla ukraińskiej armii a także spółkę UkrArmoTech, która produkuje głowice dla dronów i różnego rodzaju pocisków.
Zaatakowane zostały też: Kijowski Zakład Agregatów oraz Zakłady Remontowe Lotnictwa Cywilnego nr 410, które - jak podają Rosjanie, produkują i naprawiają silniki wykorzystywane przez drony dalekiego zasięgu.
Zakłady produkujące komponenty do dronów zostały też zaatakowane w Dnieprze i Charkowie. W obwodzie dniepropietrowskim zaatakowana miała zostać Krzyworoska Elektrociepłownia w pobliżu Zełenodolśka. Do ataku użyto dronów-kamikadze Gerań. Atak uzasadniono tym, że elektrociepłownia „działa na rzecz” ukraińskiej armii.
Rankiem Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że Rosja użyła do nocnego ataku na Ukrainę 681 środków napadu powietrznego: sześciu pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon, 34 pociski balistyczne Iskander-M/S-400, 30 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K, 611 dronów-kamikadze różnego typu. Ukraińcy strącili 582 dronów, 30 pocisków manewrujących, 15 pocisków balistycznych i pięć pocisków Cyrkon.
W Kijowie – jak podaje strona ukraińska – w atakach ucierpiały liczne budynki mieszkalne. Rannych zostało 35 osób, a pięć zginęło. Oprócz Ławry Peczerskiej ucierpieć miał również m.in. Narodowy Kompleks Muzealny Sztuki i Kultury „Mystećkyj Arsenał” - jedno z najważniejszych centrów sztuki współczesnej i kultury w Ukrainie.
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