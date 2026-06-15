Ministerstwo Obrony Rosji wskazując listę zaatakowanych celów przyznaje, że znajdowała się na niej m.in. placówka ukraińskiej poczty państwowej – największa w Kijowie sortownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt do sortowania paczek.

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„Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Kijowski Terminal Innowacyjny Nowej Poszty, która dostarcza produkty podwójnego zastosowania, w tym te wykorzystywane do produkcji dronów i systemów autonomicznych oraz zestawów walki radioelektronicznej, został trafiony” - podaje Interfax cytując resort obrony Rosji.

Wcześniej o ataku poinformowała też strona ukraińska. Jewhen Tafijczuk, dyrektor generalny spółki podał, że w wyniku ataku zniszczona została największa sortownia ukraińskiej poczty w Kijowie, a w ataku na ten budynek nikt nie ucierpiał. Tafijczuk podkreślił, że zniszczona placówka była wyposażona w nowoczesny sprzęt do sortowania przesyłek, jako pierwsza taka placówka na Ukrainie.

Z komunikatu resortu obrony Rosji wynika też, że zaatakowany został Kijowski Zakład „Radar”, który produkuje części do dronów dalekiego zasięgu, a także produkuje i naprawia radary. Zaatakowany miał zostać również warsztat produkujący drony dalekiego i średniego zasięgu wykorzystywane do ataków na cele w głębi Rosji, które znajduje się na terytorium filmowego studia w Kijowie oraz siedzibę spółki „Technologie Dronowe”, która składa drony dalekiego zasięgu przy użyciu części pochodzących spoza granic Ukrainy - czytamy.

Rosjanie mieli też zaatakować Zakład „Majak”, który produkuje głowice do dronów i dopalacze dla pocisków manewrujących Flaming, ukraińskiego odpowiednika Tomahawków; oraz Kijowski Państwowy Zakład „Burewisnyk” produkujący drony dalekiego i średniego zasięgu i radary dla ukraińskiej armii a także spółkę UkrArmoTech, która produkuje głowice dla dronów i różnego rodzaju pocisków.

Zaatakowane zostały też: Kijowski Zakład Agregatów oraz Zakłady Remontowe Lotnictwa Cywilnego nr 410, które - jak podają Rosjanie, produkują i naprawiają silniki wykorzystywane przez drony dalekiego zasięgu.

Zakłady produkujące komponenty do dronów zostały też zaatakowane w Dnieprze i Charkowie. W obwodzie dniepropietrowskim zaatakowana miała zostać Krzyworoska Elektrociepłownia w pobliżu Zełenodolśka. Do ataku użyto dronów-kamikadze Gerań. Atak uzasadniono tym, że elektrociepłownia „działa na rzecz” ukraińskiej armii.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Użyto niemal 700 środków napadu powietrznego

Rankiem Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że Rosja użyła do nocnego ataku na Ukrainę 681 środków napadu powietrznego: sześciu pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon, 34 pociski balistyczne Iskander-M/S-400, 30 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K, 611 dronów-kamikadze różnego typu. Ukraińcy strącili 582 dronów, 30 pocisków manewrujących, 15 pocisków balistycznych i pięć pocisków Cyrkon.

W Kijowie – jak podaje strona ukraińska – w atakach ucierpiały liczne budynki mieszkalne. Rannych zostało 35 osób, a pięć zginęło. Oprócz Ławry Peczerskiej ucierpieć miał również m.in. Narodowy Kompleks Muzealny Sztuki i Kultury „Mystećkyj Arsenał” - jedno z najważniejszych centrów sztuki współczesnej i kultury w Ukrainie.